Viertelfinale in der DEL Viertes Spiel - München und Straubing gleichen aus Stand: 22.03.2023 21:51 Uhr

Der Titelfavorit EHC Red Bull München hat die Viertelfinalserie in den DEL-Playoffs gegen Bremerhaven nach einem Fehlstart ausgeglichen.

Die Münchner siegten am Mittwochabend (22.03.2023) im vierten Spiel der Serie mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) bei den Fischtown Pinguins und stellten die Serie somit auf 2:2. Die Bayern hatten die ersten beiden Spiele gegen den Außenseiter verloren, sich zuletzt aber durch ein 7:1 zurückgemeldet.

Münchner Doppelschlag im letzten Drittel

Christian Wejse hatte die Gastgeber in der fünften Minute noch in Führung gebracht und seine Mannschaft vom nächsten Sieg gegen den Favoriten träumen lassen. Noch vor der ersten Drittelpause glich Trevor Parkes (14.) jedoch für die Gäste aus.

Es war eine umkämpfte Partie, die größtenteils auf Augenhöhe stattfand. Im Schlussdrittel ließen die Münchner durch einen Doppelschlag von Patrick Hager und Austin Ortega (47. und 48.) das Pendel aber dann zu ihren Gunsten ausschlagen. Am Freitag (24.03.2023) steigt Spiel fünf dann wieder in München.

Auch Straubing gelingt das 2:2

Auch im späteren Spiel am Mittwochabend triumphierte die Mannschaft aus dem Süden beim Auswärtsspiel in Norden. Die Straubing Tigers siegten bei den Grizzlys Wolfsburg ebenfalls mit 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) und stellten in der Serie auf 2:2.

Marcel Brandt gelang ein früher Doppelpack für Straubing (7. und 10.) und machte die Aufgabe für die Wolfsburger damit früh sehr undankbar. Die kamen zwar durch J.C. Beaudin im Mitteldrittel zum Anschlusstreffer (23.), bekamen aber nie wirklich Oberwasser. Stattdessen stellten die Gäste den alten Abstand durch Parker Tuomie nach einer halben Stunde wieder her und brachten den Erfolg mit einer couragierten und disziplinierten Leistung über die Zeit.