DEL-Playoffs Ingolstadt erreicht Halbfinale, Mannheim siegt spektakulär Stand: 24.03.2023 22:36 Uhr

In der Deutschen Eishockey Liga hat der ERC Ingolstadt als erstes Team das Playoff-Halbfinale erreicht. Mannheim gewann in einer dramatischen Partie gegen Köln.

Der ERC Ingolstadt sicherte sich am Freitagabend (24.03.2023) mit einem furiosen 7:6 nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG den vierten Sieg in der Serie - und damit den Einzug ins Halbfinale.

Zu Beginn des dritten Drittels hatte der ERC noch mit 3:6 zurückgelegen. Nach Toren von Mirko Höfflin (50.), Wayne Simpson (58.) und Ty Ronning (60.) ging es in die Verlängerung, dort schlug Stefan Matteau (63.) zu.

Mannheim mit Last-Minute-Toren

Die Adler Mannheim drehten mit einer Energieleistung ein 0:3 gegen die Kölner Haie noch in ein 4:3 (0:0, 1:3, 3:0) und führen in der Best-of-seven-Serie, in der zum Weiterkommen vier Siege notwendig sind, nun mit 3:2 nach Erfolgen.

Die Mannheimer glichen dabei erst 31 Sekunden vor Ende der Partie durch David Wolf zum 3:3 aus. Nach einem Patzer von KEC-Torwart Mirko Pantkowski war es Nico Krämmer, der wenige Sekunden später zum 4:3 für die Adler einschoss und die Arena explodieren ließ.

" So ein Spiel zu drehen, zeigt einiges an Charakter ", sagte Doppeltorschütze Wolf bei MagentaSport: " Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin heilfroh, dass wir das gepackt haben. Wir haben nie aufgegeben und verdient gewonnen ."

München mit starker Leistung gegen Bremerhaven

Dem EHC München gelang mit dem 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven nach zuerst zwei Niederlagen ebenfalls der dritte Sieg in Serie. München und Mannheim können nun am Sonntag (26.03.2023) den Halbfinal-Einzug perfekt machen. Das gilt auch für die Straubing Tigers, die 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg gewannen.