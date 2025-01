Eishockey in der DEL DEG überrascht in München, Eisbären verlieren Topspiel Stand: 19.01.2025 17:00 Uhr

Die Düsseldorfer EG holt im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) überraschend Punkte mit einem Sieg beim EHC München. Eine Heimniederlage im Topspiel kassierten die Eisbären aus Berlin.

Der Meister aus der Hauptstadt verlor am Sonntag (19.05.2025) als Tabellenzweiter das Topduell des 38. Spieltags gegen den direkten Verfolger, die Fischtown Pinguins Bremerhaven, mit 3:4 (1:1, 0:2, 2:1).

Mehr als 14.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen von Beginn an ein intensives, temporeiches Spiel. Die Hausherren gingen in der sechsten Minute durch einen Treffer von Korbinian Geibel in Führung, Markus Vikingstad glich für die Bremerhavener aus (16.).

Spielausschluss für Niemeläinen

Nach der ersten Pause blieb die Begegnung abwechslungsreich. Nino Kinder erzielte das zweite Tor der Gäste (27.). Die Berliner vergaben einige gute Ausgleichschancen, ehe sich Verteidiger Markus Niemeläinen eine Spieldauerdisziplinarstrafe einhandelte.

Im folgenden fünfminütigen Powerplay baute Jan Urbas den Vorsprung der Norddeutschen aus (36.). Kirk sorgte in doppelter Überzahl für den Anschlusstreffer (49.). In der turbulenten Endphase traf Ludwig Byström (57.) für die Bremerhavener, ehe Veilleux die Hausherren mit einem Powerplaytor noch einmal auf 3:4 heranbrachte (59.). Aber Bremerhaven nahm den Sieg mit.

Klarer Sieg der DEG in München

Der bisherige Tabellenvorletzte aus Düsseldorf gewann beim EHC München mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) und holte erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge.

Einen Heimsieg gab es in Straubing. Die Tigers bezwangen die Löwen Frankfurt nach Verlängerung mit 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).