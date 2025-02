Nachholspiel in der DEL Bremerhaven gewinnt zwei Spiele an zwei Tagen Stand: 26.02.2025 22:02 Uhr

Die Fischtown Pinguins innerhalb von nur 24 Stunden zwei Spiele in der DEL gewonnen. Für Düsseldorf wird die Situation hingegen immer prekärer.

Die Bremerhavener gewannen am Mittwoch bei den Löwen Frankfurt mit 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). Die Löwen, derzeit außerhalb der Pre-Playoff-Plätze, hielten lange Zeit gut mit, doch Bremerhavens Vikingstad entschied das Spiel mit zwei Toren im Schlussdrittel (53. und 60.) zugunsten der Gäste aus dem Norden.

Bemerkenswert: Bremerhaven leistete sich in dem Spiel keine einzige Strafminute, Frankfurt lediglich zwei.

Sieg gegen Mannheim ein Tag zuvor

Gerade einmal 24 Stunden zuvor hatte sich Bremerhaven im Nachholspiel vom 41. Spieltag gegen die formstarken Adler Mannheim mit 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) durchgesetzt. Mit dem Sieg war klar, dass das Team von Trainer Alexander Sulzer als aktueller Tabellenfünfter nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen sein wird.

Zweimal gerieten die Pinguins durch Tore von Markus Hännikäinen (7.) und Daniel Fischbuch (17.) in Rückstand. Doch Markus Vikingstad (17.) und Phillip Bruggisser (26.) glichen jeweils aus. Miha Verlic (36.) und Justin Büsing (37.) brachten die Gastgeber mit einem Doppelschlag in Führung. Tom Kühnhackl verkürzte noch einmal in Unterzahl (44.), ehe Nino Kinder für die Entscheidung sorgte (52.).

Zudem sind bereits Spitzenreiter ERC Ingolstadt, Meister Eisbären Berlin und der EHC München für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

DEG verschärft Krise

Unten in der Tabelle wird die Situation für die Düsseldorfer EG immer prekärer. Drei Tage nach der Torshow bei den Löwen Frankfurt (8:4) unterlag der achtmalige Meister bei den Nürnberg Ice Tigers mit 4:5 (2:1, 1:3, 1:1) und verpasste, sich von Schlusslicht Augsburger Panther abzusetzen. Düsseldorf hat weiterhin nur einen Punkt Vorsprung.

Im fünftletzten Hauptrundenspiel mussten die Gäste ohne Torjäger Tyler Gaudet auskommen, dennoch ging die DEG durch Paul Postma (8., 27.) und Drake Rymsha (19.) dreimal in Führung. Nürnberg gelang jeweils der Ausgleich, dann brachte Mark Rassell (39.) die Ice Tigers erstmals nach vorn. Jeremy McKenna sorgte für die Vorentscheidung (49.), der Anschlusstreffer der Düsseldorfer durch Alexander Ehl brachte nichts mehr (60.).

Düsseldorf bleiben vier Spiele, um den drohenden Absturz in die DEL2 zu verhindern. Unter anderem steht noch das vielleicht entscheidende Duell in Augsburg auf dem Programm (4. März). "Wir haben 60 Minuten nicht das gespielt, was wir spielen sollen" , sagte DEG-Stürmer Luis Üffing bei MagentaSport.