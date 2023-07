Schwimmen Gose feiert drittes Gold - Elendt trotz Sieg unzufrieden Stand: 07.07.2023 18:11 Uhr

Isabel Gose hat bei den deutschen Meisterschaften ihre WM-Ambitionen auch im dritten Wettkampf unter Beweis gestellt. Ebenfalls souverän siegte Anna Elendt, sie war aber nicht zufrieden.

Die Magdeburger Schwimmerin Isabel Gose hat bei den deutschen Meisterschaften ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Nach dem Titel über 1.500 Meter und in der Mixed-Staffel von Donnerstag siegte die Europameisterin am Freitag (07.07.2023) in Berlin auch über 400 Meter Freistil.

Gose: "Mehr als zufrieden"

Mit der guten Zeit, Gose blieb nur eine Sekunde unter ihrem eigenen deutschen Rekord, empfahl sich die 21-Jährige für die WM in der kommenden Woche in Japan: "Das ist jetzt mal ein Formtest, wir stecken in der vollen Vorbereitung im vollen Training" , freute sich Gose nach dem Wettkampf in der Sportschau: "Die 1.500 Meter gestern liefen besser als erwartet. Und auch mit dieser Zeit kann ich mehr als zufrieden sein."

100 m Brust: Elendt souverän aber unzufrieden

Ebenfalls eine gute Visitenkarte gab Anna Elendt über 100 Meter Brust ab: Die WM-Zweite von 2022 schlug nach 1:06,93 Minuten und mit deutlichem Vorsprung vor Ida Hulkko (1:08,49 Minuten) und Nele Schulze (1:08,89 Minuten) an. Richtig zufrieden war Elendt aber nicht: "Es fühlt sich noch nicht ganz nach WM an, da fehlt noch ein bisschen was, hintenraus hat es doch noch ganz schön wehgetan" , sagte die 21-Jährige. Für die Titelkämpfe von Japan formulierte sie folgende Ziele: "Bei der WM will ich so nah wie möglich an meine Bestleistung rankommen und Spaß haben. Dann muss ich mal schauen, wohin mich das in der Welt dann bringt." In Berlin blieb sie noch rund 1,4 Sekunden unter dem von ihr gehaltenen deutschen Rekord.

100 m Brust: Matzerath mit starkem Finish

Enger als bei den Frauen ging es bei den Männern über 100 Meter Brust zu. Lucas Matzerath siegte nach einem packenden Finish in 59,12 Sekunden und nur fünf Hundertstelsekunden vor Melvin Imoudou.

Erst mit einem starken Schlussspurt siegte Matzerath und sagte nach dem Rennen in der Sportschau: "Der Kampfgeist ist immer da, egal ob Kreismeisterschaft oder deutsche Meisterschaft oder international. Nach dem Vorlauf war ich nicht ganz zufrieden, da waren die ersten 50 nicht ganz optimal, Weil ich weiß, dass Melvin auf den ersten 50 immer sehr stark ist, da wusste ich, ich kann mich dranhängen."

100 m Rücken: Braunschweig siegt knapp