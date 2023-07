Leichtathletik Siebter Streich für Dreispringer Heß Stand: 08.07.2023 15:32 Uhr

Großkampftag der Leichtathleten in Kassel. Am Samstag stehen 13 Entscheidungen an. Das erste Gold holte ein Ex-Europameister.

Der Chemnitzer Dreispringer Max Heß ist erneut überlegen zum deutschen Meistertitel gesprungen. Mit einer Bestweite von 16,12 Metern und insgesamt nur zwei von sechs möglichen Versuchen feierte der Europameister von 2016 am Samstag (08.07.2023) in Kassel seinen siebten Freiluft- und insgesamt 14. Meistertitel. Bei Temperaturen von knapp 30 Grad setzte sich Heß gegen den Dresdner Pascal Boden (15,55 Meter) und Gabriel Wirtz aus Pfarrkirchen (15,31 Meter) durch.

Heß noch deutlich von WM-Norm entfernt

Heß, der nach einigen Verletzungen und zuletzt einem Bänderriss wieder zurück ist, blieb allerdings weit hinter seiner persönlichen Bestleistung von 17,20 Meter. Die 17,20 Meter muss der 26-Jährige auch springen, um bei der WM im August in Budapest dabei zu sein.

Kugelstoßen: Lukas siegt - Bayer ohne gültigen Versuch

Im Kugelstoßen der Männer wurden die Medaillen ohne Knacken der 20-Meter-Marke vergeben. Gold ging an Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein, der die Kugel im vierten Versuch auf die Siegerweite von 19,82 schleuderte. Lukas, der erst Ende Juni seine Bestweite auf 20,07 Meter verbesserte, holte seine vierte DM-Medaille und nach 2021 zweite Mal Gold. Der 29-Jährige verwies Tizian Lauria aus Sindelfingen (19,65 Meter) und Silas Ristl aus Essingen (19,65 Meter) auf die Plätze. Lauria durfte sich zudem über eine neue persönliche Bestweite freuen. Top-Favorit Simon Bayer aus Sindelfingen schied dagegen nach drei ungültigen Versuchen aus. Für die WM im August wird als Norm eine Weite von 21,40 Meter gefordert.

Dennis Lukas gewinnt Gold im Kugelstoßen.

Heute u.a. noch die 100-Meter-Finals

Insgesamt stehen am Samstag 13 DM-Entscheidungen an. Dabei sind unter anderem noch im Dreisprung der Frauen (ab 16.53 Uhr) Kristin Gierisch, über 100 Meter der Frauen (Finale 18.45 Uhr) Gina Lückenkemper oder im Speerwerfen der Männer (ab 17:32 Uhr) Julian Weber und Thomas Röhler gefordert. Im Diskuswerfen der Frauen (ab 15.28 Uhr) dürfte es einen Dreikampf um Gold zwischen Kristin Pudenz, Shanice Craft und Claudine Vita geben.

Klosterhalfen, Wittmann, Vetter: Zahlreiche DM-Absagen

Einige der deutschen Top-Athleten und Athletinnen fehlen allerdings in Kassel. So musste Laufstar Konstanze Klosterhalfen ihren Start über 800 Meter wegen Schmerzen im Fuß absagen. Auch Dreispringerin Kira Wittmann oder Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter fehlen aus Verletzungsgründen.