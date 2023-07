Leichtathletik, Turnen BMX und mehr Die Höhepunkte der Finals am Samstag Stand: 07.07.2023 23:02 Uhr

Wo wird es am Samstag wichtig? Welche Medaillen werden vergeben? Auf wen ist zu achten? Und welche Livestreams laufen? Das erwartet Sie bei den Finals am Samstag.

Leichtathletik: Lückenkemper, Weber, Heß

In der Leichtathletik ist am Samstag volles Programm: Nachdem am Donnerstag und Freitag jeweils die Meister im Stabhochsprung gekürt wurden, stehen allein am Samstag 13 Entscheidungen an: Dabei sind unter anderem im Dreisprung der Männer (ab 12.30 Uhr) Max Heß und Frauen (ab 16.53 Uhr) Kristin Gierisch, über 100 Meter der Frauen (Finale 18.45 Uhr) Gina Lückenkemper oder im Speerwerfen der Männer (ab 17:32 Uhr) Julian Weber und Thomas Röhler gefordert. Im Diskuswerfen der Frauen (ab 15.28 Uhr) dürfte es einen Dreikampf um Gold zwischen Kristin Pudenz, Shanice Craft und Claudine Vita geben.

Turnen: Seitz zum 25. Meistertitel?

Im Turnen peilt Elisabeth Seitz eine neue Rekordmarke an: An ihrem Spezialgerät, dem Stufenbarren, könnte die 30-jährige Rekordmeisterin bereits ihren 25. Titel gewinnen. Auch in der Rhythmischen Sportgymnastik präsentiert sich in Düsseldorf ein Star der Sportart: Keulen-Weltmeisterin Darja Varfolomeev könnte am Samstag vier weitere DM-Titel gewinnen.

Stand-Up-Paddling, BMX, 3X3, Judo, Bouldern

Im Duisburger Innenhafen geht es um die Medaillen im Stand-Up-Paddling. Ebenfalls in Duisburg, aber im Landschaftspark Gießhalle werden im Breakdance und BMX Park die Titel vergeben. Im Landschaftspark Cowperplatz wird gebouldert. In Düsseldorf starten die Judoka mit ihren Wettkämpfen, ebenfalls in Düsseldorf stehen die Frauen-Finals im Basketball 3X3 an, die Männer starten mit der Vorrunde.