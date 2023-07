Die Finals 2023 Schulze flippt sich zum BMX-Meistertitel Stand: 08.07.2023 14:57 Uhr

Mit einem spektakulären und fehlerfreien letzten Lauf hat sich Timo Schulze zum deutschen BMX-Meister gekrönt. Seine letzten zwei Tricks gaben den Ausschlag für den Sieg.

Von Raphael Crass

Timo Schulze ist der neue Deutsche Meister in der BMX-Disziplin Park. Der 24-Jährige schob sich am Samstag (08.07.2023) als letzter Fahrer des Wettbewerbs dank eines mit Höchstschwierigkeiten gespickten Laufes noch um wenige Zehntelpunkte an Paul Thölen vorbei. Dritter wurde der erst 17 Jahre alte Tom Clemens.

Die besten acht Athleten der Qualifikation machten sich auf dem Bunkervorplatz des Duisburger Landschaftsparkes auf Punktejagd. Allen merkte man nach ihren Läufen die Anstrengungen bei der drückende Hitze in der prallen Sonne an.

Schulze patzt im ersten Durchgang

Die erste hohe Wertung des Wettkampfes gelang Tom Clemens in seinem ersten Lauf. Mit einer flüssigen Fahrt und sauberen Ausführung der Tricks überzeugte er die Juroren und bekam 85,20 Punkte. Allerdings verzichtete er dabei auf die Höchstschwierigkeiten. Auf ihn folgte Paul Thölen, der in seine Läufen die höchsten Sprünge der Konkurrenz zeigte. Zudem baute er zahlreiche Transfers, also einen Sprung von einem in ein anderes Objekt, ein. Seine Leistung wurde mit 88,80 Punkten bewertet.

Bester in der Qualifikation und damit der Favorit war Timo Schulze, der aktuell auch noch um die Olympia-Qualifikation kämpft. Er zeigte zwar die höchsten Schwierigkeiten, konnte aber mehrere Tricks nicht landen und war so zunächst nur Vierter.

Thölen legt vor, Schulze kontert

Im zweiten Durchgang konnte Clemens seinen Platz behaupten und hatte damit Bronze sicher. Thölen ging als vorletzter in den Kurs, zeigte einen ähnlichen Lauf wie bei seinem ersten Run. Dank einiger zusätzlicher Kombinationen konnte er sich auf 91,60 Punkte verbessern.

Nun lag es Schulze, der alles riskieren musste und dies auch tat. Vor allem am Ende holte er die entscheidenden Zähler raus. Mit einem Tailwhip-Flair (Rückwärtssalto in der Rampe mit 180 Grad Drehung und zusätzlicher vollständigen Drehung des BMX um den Lenker) und einem Frontflip (Vorwärtssalto) stand er zwei Tricks, die niemand anderes im Wettbewerbe versuchte. So konnte er mit 92,00 Punkten Thölen noch knapp überholen.

Wie funktioniert BMX Park?

Alle Athleten haben zwei Durchgänge mit je einer Minute Zeit, ihre besten Trick-Kombinationen zu präsentieren, der beste Lauf geht schließlich in die Wertung ein. Dabei werden die Schwierigkeit der Tricks, deren Ausführung und die Nutzung möglichst vieler Hindernisse im Park von der dreiköpfigen Jury bewertet. Maximal können dabei 100 Punkte erreicht werden.