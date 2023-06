Ruhr Games Lennox Zimmermann - Ein 15-Jähriger will hoch hinaus Stand: 09.06.2023 17:23 Uhr

Die Ruhr Games sind zurück. Von Donnerstag (08.06.23) bis einschließlich Sonntag messen sich Athletinnen und Athleten in insgesamt 18 Sportarten – und das mitten im Duisburger Landschaftspark. Begleitet wird die Veranstaltung von diversen Musik-Acts und Unterhaltungsprogramm.

Von Lukas Brachat

Einer der Stars vor Ort ist Lennox Zimmermann. Der 15-Jährige ist bereits jetzt eine feste Größe in der BMX-Landschaft und misst sich, seit rund fünf Jahren mit erwachsenen Fahrern aus der Szene. Er gilt als das wohl größte deutsche BMX-Talent.

Bereits im ganz jungen Alter fand Lennox zu seiner großen Leidenschaft, die ihn nie wieder los ließ: "Als ich drei war, da sind mein Bruder und ich bereits viel Motorcross gefahren, zwischendurch dann aber auch BMX. Hier konnte man selber entscheiden, was man machen will und unterstützt sich gegenseitig. Das find ich cool."

Lennox' größter Traum: "Vom Fahrradfahren leben"

Trotz namhafter Sponsoren und vielen Unterstützern möchte Lennox aber zunächst seine schulische Laufbahn erfolgreich hinter sich bringen, bevor er alles auf die Karte Vollzeit-Profi setzt. Der Abschluss würde eine gewisse Sicherheit bieten, falls etwas Unvorhergesehenes passiert, sagt Lennox: "Es gibt viele Fahrer die dann irgendwann Verletzungen haben und falls es dann irgendwie doch nicht klappt, da ist das Abi gar nicht so schlecht."

Nichtsdestotrotz tourt Lennox Zimmermann bereits jetzt durch halb Europa und zeigt auf unterschiedlichsten Freestyle-Festivals vor großem Publikum sein Können auf zwei Rädern.

Einen großen Traum konnte sich Lennox bereits im Jahr 2022 ermöglichen. Die Teilnahme an den Urban-Cycling World Championships in Abu Dhabi. Zwar scheiterte der 15-Jährige bereits in der Qualifikation, umso wertvoller waren allerdings die Erfahrungen vor Ort. Auch wenn er in Zukunft andere Ziele hat, als nur eine gute Platzierung: "Vom Fahrradfahren zu leben. Das wäre mein größter Traum."

Profi-Karriere? In Deutschland nicht einfach

Um das zu realisieren bedürfe es eigentlich einer weitreichenden Förderung. Die gibt es so aber nicht. "Es wird schwierig sein, in Deutschland leben zu bleiben", sagt Lennox Zimmermann. Wie in vielen anderen Nischen-Sportarten mangelt es auf nationaler Ebene an Mitteln und Angeboten, wie beispielsweise einem Trainingszentrum oder zumindest einer Fläche, auf der Lennox trainieren könnte. Da sind die Möglichkeiten im Ausland deutlich attraktiver.