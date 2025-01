Darts-WM Van Gerwen im Halbfinale, Pryce ausgeschieden Stand: 01.01.2025 17:40 Uhr

Michael van Gerwen hat bei der Darts-WM in einem äußerst starken Viertelfinale den Einzug unter die letzten vier klar gemacht. Gerwyn Price muss die Hoffnung auf seinen zweiten WM-Triumph für 2025 hingegen begraben.

Weltklasseprofi Michael van Gerwen nimmt bei der Darts-WM in London weiter Kurs auf seinen vierten Titel. Der 35 Jahre alte Niederländer besiegte Englands Callan Rydz an Neujahr mit 5:3 und steht zum insgesamt neunten Mal in der Runde der letzten vier. In dem hochklassigen Match gab es insgesamt 31 Aufnahmen mit 180 Punkten.

Rydz mit Klasse-Match

Rydz, der im alten Jahr ein herausragendes Turnier gespielt und in Dimitri van den Bergh (Belgien) und Martin Schindler (Deutschland) mehrere gesetzte Profis besiegt hatte, gewann sogar mehr Legs als sein Rivale.



"Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, wurde erstmals nach über elf Jahren und 53 WM-Matches wieder in der Session am Nachmittag angesetzt. Beim Stand von 2:2 war Rydz kurz davor, die Führung zu übernehmen. Doch der Engländer vergab immer wieder große Chancen auf die Doppelfelder.

Price unterliegt Dobey

Der ehemalige Darts-Weltmeister Gerwyn Price muss die Hoffnung auf seinen zweiten WM-Triumph für 2025 begraben. Der Waliser schied am Neujahrstag trotz einer 2:0-Satzführung im Viertelfinale gegen den Engländer Chris Dobey mit 3:5 aus - damit wartet der 39-Jährige weiter auf seine zweite Halbfinalteilnahme beim Saisonhöhepunkt. Bislang erreichte Price lediglich bei seinem WM-Sieg 2021 die Runde der letzten vier.

Price legte am Mittwochnachmittag (01.01.2025) stark los, hatte nach seinen gewonnenen Sätzen aber große Probleme auf die Doppelfelder. Am Ende lag seine Checkout-Quote bei 26,79 Prozent - ein ganz schwacher Wert. Dobey, der erstmals in das Halbfinale bei einer WM einzog und nun gute Chancen auf die Teilnahme an der Premier League besitzt, zitterte nur im siebten Satz zwischenzeitlich, als er fünf Match-Darts vergab. Im achten Durchgang legte er dann mit einem frühen Break die Grundlage für den Erfolg.

Im Halbfinale am Donnerstag trifft der 34-Jährige entweder auf den Niederländer Michael van Gerwen oder seinen Landsmann Callan Rydz, die am Mittwoch im zweiten Spiel der Nachmittagssession aufeinandertreffen.