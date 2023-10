Darts Pietreczko überrascht auch bei der Heim-EM Stand: 27.10.2023 23:16 Uhr

Dartsprofi Ricardo Pietreczko hat auch bei der Heim-EM seine starke Form unter Beweis gestellt. Der 29 Jahre alte Shootingstar schlug am Freitagabend (27.10.23) Titelverteidiger Ross Smith aus England 6:3 und erreichte als erst fünfter Deutscher der Turniergeschichte die zweite Runde.

"Pikachu", wie der gelernte Maler genannt wird, legte bei seinem Sieg erneut herausragende Zahlen auf. Neben einem Drei-Dart-Schnitt von gut 104 Punkten glänzte der Nürnberger mit seiner Doppel-Quote von mehr als 46 Prozent. Dem hatte der Weltranglisten-16. Smith trotz durchweg guter Werte nichts entgegenzusetzen.

Nun gegen van Gerwen

Pietreczkos Gegner in der zweiten Runde wird der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen sein. Der Niederländer gewann zuvor ein enges Match gegen Madars Razma aus Lettland mit 6:5 und peilt in der Westfalenhalle seinen insgesamt fünften Titel an. Pietreczko hatte vor knapp zwei Wochen beim European-Tour-Event in Hildesheim triumphiert, und damit als zweiter Deutscher nach Max Hopp 2018 überhaupt ein Turnier der PDC-Tour gewonnen.

Für die WM in London (15. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024) ist Pietreczko, der erst Anfang Januar 2022 mit der Tour-Karte zum Profi aufstieg, bereits qualifiziert.