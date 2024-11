Auslosung zur Darts-WM Deutsches Sextett zwischen schwerem Auftakt und Pflichtaufgaben Stand: 25.11.2024 19:37 Uhr

In rund drei Wochen endet das Jahr 2024 mit dem Höhepunkt der Darts-Saison. Bereits jetzt steht fest, auf wen die sechs deutschen Teilnehmer treffen werden und treffen könnten.

Die deutsche Nummer eins Martin Schindler darf sich dabei zunächst die ersten Tage im Alexandra Palace in London als Zuschauer ansehen, der 28-Jährige hat aufgrund seiner Weltranglistenposition das Privileg, erst in der zweiten Runde starten zu müssen. Auf wen Schindler treffen wird, ist deswegen noch unklar, er warnt allerdings jetzt schon bei den beiden Kandidaten davor, zu erwarten, dass er die Aufgabe im Vorbeigehen erledigt.

"Bei der WM gibt es keine leichte Auslosung mehr. Jeder kann jeden schlagen. In Bezug auf meine potenziellen Gegner ist Callan Rydz sicher der Favorit. Aber auch Romeo Grbavac ist ein fantastischer Spieler, der immer für Überraschungen gut ist. Egal wer es wird, ich muss und werde mein Bestes geben" , sagte Schindler.

Mit Gabriel Clemens steigt ein weiterer Deutscher erst in der zweiten Runde ein, sein Gegner wird der Sieger der Erstrundenpartie zwischen Niels Zonneveld (Niederlande) und Robert Owen (Wales) sein.

Springer trifft auf einen der Top 4 des Vorjahres

Insgesamt sechs deutsche Spieler gehen in London an den Start, und damit so viele wie noch nie in der Darts-Geschichte. Niko Springer hat dabei wohl das härteste Los erwischt, er bekommt es bei seinem allerersten WM-Spiel mit dem Vorjahres-Halbfinalisten Scott Williams (England) zu tun. Außerdem trifft Kai Gotthardt auf Alan Soutar (Schottland), Florian Hempel auf Jeffrey de Zwaan (Niederlande) und Ricardo Pietreczko bekommt es mit Xiaochen Zong (China) zu tun.

Littler-Auftakt gegen Sherrock?

Nach der Auslosung dürften gerade die Fans auf der britischen Insel auf ein echtes Highlight in der zweiten Runde hoffen. Das "Darts-Wunderkind" Luke Littler könnte in seinem ersten Spiel auf Fallon Sherrock treffen, die vor fünf Jahren als erste Frau ein Spiel bei einer Darts-WM gewinnen konnte und im August 2023 für den ersten Neun-Darter einer Frau im Live-TV sorgte.