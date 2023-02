Zurück in der WNBA Griner unterschreibt bei Phoenix Mercury Stand: 21.02.2023 20:54 Uhr

Brittney Griner wird ihre Basketball-Karriere nach ihrer Gefangenschaft in Russland fortsetzen und hat bei ihrem Ex-Klub Phoenix Mercury aus der nordamerkanischen Profiliga für Frauen WNBA einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Mit "BG is back" bestätigte die Franchise die Rückkehr der Starspielerin. "Dies ist eine besondere Unterzeichnung, es ist ein besonderer Tag für uns alle" , sagte Mercury-Geschäftsführer Jim Pitman: "Wir haben BG jeden Tag vermisst, an dem sie nicht da war."

Griner war Anfang August von einem russischen Gericht wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und in einem spektakulären Gefangenenaustausch im Dezember freigelassen worden. Die 32-Jährige verbrachte insgesamt fast zehn Monate in russischer Haft, nachdem im Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren.

Die 32-Jährige wurde 2013 an Nummer eins von Phoenix gedraftet und gewann 2014 die Meisterschaft. Hinzu kamen zweimal Gold bei Olympischen Spielen (2016, 2020) und zwei WM-Titel (2014, 2018) mit den USA. Griner wurde zudem in die Liste der 25 besten WNBA-Spielerinnen aufgenommen.