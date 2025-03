NBA "Showman" Stephen Curry trifft spektakulär Stand: 07.03.2025 08:10 Uhr

Stephen Curry hat in der NBA für die Golden State Warriors einen spektakulären Dreier erzielt und sein Team zum Sieg gegen die Brooklyn Nets geführt.

Sekunden vor Ende der ersten Hälfte bekam Curry den Ball mit dem Rücken zum Korb. Er drehte sich am Mittelkreis, warf 0,3 Sekunden vor der Sirene Richtung Korb - und traf. Begleitet vom Jubel der Fans lief er in die Kabine.

"Die NBA kann sich glücklich schätzen" , sagte sein Teamkollege Draymond Green in der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Dieser Mann geht in jede Arena und legt eine Show hin. Jedes Mal fühlt es sich für uns dann wie ein Heimspiel an. Wir können uns alle glücklich schätzen, ihm dabei zuzusehen."

Am Ende gewannen die Warriors 121:119 - und das trotz zwischenzeitlich 22 Punkten Rückstand. Curry traf insgesamt sieben Dreier und kam auf 40 Punkte. Die Warriors festigten in der Western Conference damit Platz sechs, der zur direkten Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

In Western Conference und der Eastern Conference erreichen die jeweils sechs besten Teams direkt die Playoffs. Die vier Teams dahinter spielen in jeder Conference in den Play-ins jeweils zwei weitere Teilnehmer aus. Diese 16 Teams spielen in den Playoffs in einem in West und Ost geteilten Turnierbaum den Titel aus.

Orlando Magic kassieren fünfte Niederlage in Serie

Die Orlando Magic gaben dagegen erneut ein Spiel im Schlussviertel aus der Hand und kassierten die fünfte Niederlage in Serie. Das Team um Weltmeister Franz Wagner verlor auswärts gegen die Chicago Bulls 123:125 - dabei hatte es Mitte des vierten Viertels noch neun Punkte vorn gelegen.

Wagner kam auf 18 Punkte und 6 Vorlagen, Paolo Banchero und Cole Anthony verbuchten jeweils 20 Zähler - doch gegen die Bulls um den starken Coby White mit seinen 44 Punkten reichte das am Ende nicht. Die Niederlage ist für Wagners Team besonders ärgerlich, weil Chicago ein Konkurrent um die Playoff-Plätze ist. Die Magic stehen auf Rang neun der Eastern Conference, die Bulls auf Platz zehn direkt dahinter.

James und Doncic mit dem nächsten Sieg

LeBron James und Luka Doncic stellten bei den Los Angeles Lakers einmal mehr ihre Ausnahmefähigkeiten unter Beweis. Das 113:109 nach Verlängerung gegen die New York Knicks war der achte Erfolg nacheinander für die Los Angeles Lakers. James erzielte dabei 31 Zähler, Doncic kam gar auf 32. Die Lakes sind Tabellenzweiter im Westen.

Dazu stieg James, der erst kürzlich die 50.000-Punkte-Marke geknackt hatte, durch seinen 1002. NBA-Sieg zum dritterfolgreichsten Spieler der Geschichte auf. Nur Kareem Abdul-Jabbar (1074) und Robert Parish (1014) haben noch mehr Siege.