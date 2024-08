WNBA nach der Olympia-Pause Sabally und Fiebich mit New York weiter oben Stand: 16.08.2024 08:54 Uhr

Die Basketball-Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich haben nach der Olympia-Pause in der WNBA mit New York Liberty einen deutlichen Sieg eingefahren.

In der ersten Begegnung nach den Olympischen Spielen in Paris siegte das Team aus New York am Donnerstagabend (15.08.2024, Ortszeit) mit 103:68 bei den Los Angeles Sparks. Sabally erzielte sechs Punkte, Fiebich kam auf vier Zähler.

" Wir haben vier Leute gehabt, die in Gameshape waren, so sah es auch aus. Beim anderen Team sah es so aus, als hatten sie einen Monat Pause ", sagte Sabally der Deutschen Presse-Agentur.

Angeführt von den Olympiasiegerinnen Breanna Stewart, mit 27 Punkten auch Top-Scorerin, und Sabrina Ionescu dominierten die Liberty von Beginn an und festigten ihre Position als bestes Team der Liga.

In der Tabelle der WNBA, die ihre laufende Saison für die Spiele unterbrochen hatte, liegt New York souverän auf Platz eins, mit 22 Siegen aus 26 Partien.

Mit der Nationalmannschaft hatten Sabally und Fiebich in Paris ein starkes Turnier gespielt. Nach einer überzeugenden Vorrunde scheiterte Deutschland erst im Viertelfinale an Gastgeber Frankreich (71:84).