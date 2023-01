NBA-Topspiel Embiid führt Philadelphia zum Sieg über Denver Stand: 28.01.2023 23:56 Uhr

Im Duell zweier Top-Teams haben die Philadelphia 76ers gegen die Denver Nuggets am Ende die Nase vorn. Dabei konnten sich die 76ers wieder auf ihren Superstar Joel Embiid verlassen.

Die Philadelphia 76ers haben das Spitzenspiel der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Denver Nuggets gewonnen. Am Samstag (28.01.2023) feierten die 76ers einen 126:119-Sieg gegen die Denver Nuggets.

Dabei hatten die Gäste aus Denver mit Nikola Jokic noch bis ins Schlussviertel in Führung gelegen. Doch dann konnte sich Philadelphia auf Joel Embiid, am Ende mit 47 Punkten Topscorer der Partie, verlassen. Mit sieben Punkten in Folge drehte Embiid die Partie knapp fünf Minuten vor Schluss in eine 115:110-Führung für die Gastgeber. Ein Dreier des Superstars 30 Sekunden vor Schluss bedeutete eine Acht-Punkte-Führung und damit die Vorentscheidung.

Durch den Erfolg haben die 76ers jetzt eine Bilanz von 32:16 und liegen in der Eastern Conference weiter hinter Boston auf Platz zwei. Denver ist trotz der Niederlage mit 34:16 Siegen weiter bestes Team im Westen.