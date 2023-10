Vor dem Saisonstart NBA - Deutsche Weltmeister und ein Wunderkind Stand: 23.10.2023 17:23 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch startet die neue NBA-Saison. Mit dabei die vier deutschen Weltmeister Dennis Schröder, Daniel Theis sowie Franz und Moritz Wagner. Die Sportschau fragt die, die es wissen müssen. NBA-Overtime-Host Lovis Binder über Schröders Chancen, LeBrons Leistung und wie ein Wunderkind die Liga aufmischen wird.

sportschau.de: Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Wie hat man das in der NBA aufgenommen?

Lovis Binder: In den USA haben sie vor allem gemerkt, dass sie nicht mehr die Besten sind, dass es vorbei ist mit der Dominanz bei internationalen Turnieren. Der erfolgreiche Teambasketball der Deutschen hat Bewegung in die NBA-Welt gebracht. Viele US-Superstars haben angekündigt, bei Olympia im nächsten Jahr dabei sein zu wollen. Deutschland, Serbien, Griechenland, Kanada – die USA haben mittlerweile eine starke Konkurrenz.

Schröder, Theis und die Wagner-Brüder, hat sich das Standing der vier Deutschen in der NBA dadurch verändert?

Binder: Vielleicht für Daniel Theis. Theis hat seit zwei Jahren keine konstante Rolle in einem NBA-Team. Es könnte gut sein, dass er kommende Saison bei seinem aktuellen Team, den Indiana Pacers, keine Rolle spielen wird. Die Pacers setzen auf junge Spieler, wollen diese weiterentwickeln. Das hat also wenig mit seinen Leistungen zu tun. Seine sehr gute WM könnte ihm helfen, sobald ein möglicher Wechsel Thema ist. Gut möglich, dass dann andere namenhafte Teams Theis haben wollen.

Dennis Schröder, Moritz Wagner und Daniel Theis beobachten das Spiel gegen Japan.

Dennis Schröder der beste Spieler der WM, spielt jetzt bei einem neuen Klub, den Toronto Raptors. Was kann er da reißen?

Binder: Schröder hat sein Standing schon durch die letzte Saison bei den Lakers verbessert. Vor allem durch seine Defense und seinen Kampfgeist. Diese Art zu spielen passt zu den Raptors. Offensiv wird seine Rolle eine andere sein, eine, die Schröder bevorzugt. Er wird mehr den Ball in der Hand haben, als Aufbauspieler die Offensive lenken können. Ich bin mir allerdings nicht sicher, welchen Plan die Raptors für die Zukunft haben. Es würde mich nicht wundern, wenn sie im Laufe der Saison einen Neustart anstreben. Dann würden sie ihre besten Spieler abgeben und versuchen, dafür junge Nachwuchstalente zu bekommen. Wenn das passiert, hat Schröder entweder ein ganz anderes Team um sich herum oder spielt vielleicht auch selbst woanders.

Nach zwei starken ersten NBA-Jahren bei den Orlando Magic – wird Franz Wagner zum nächsten deutschen Top-Star?

Binder: Er ist es meiner Meinung nach schon. Eigentlich sind zwei Saisons zu wenig, um das beurteilen zu können. Was Wagner allerdings bisher gezeigt hat, ist sehr beeindruckend. Er bringt alles mit, um eine sehr erfolgreiche NBA-Karriere zu haben. Die Magic setzen auf ihn als eine Säule des Teams und werden ihm nächstes Jahr sehr wahrscheinlich eine Vertragsverlängerung anbieten – mit seinem neuen Vertrag könnte er mehr als 200 Millionen Dollar verdienen.

DAS Aushängeschild der NBA ist immer noch LeBron James. 38 Jahre inzwischen, geht in seine 21. NBA Saison! Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass der Mann irgendwann mal nachlässt?

Binder: LeBron ist auf jeden Fall noch der bekannteste Spieler der Liga. Und er gehört auch noch zu den zehn besten Spielern. Und das ist wirklich sehr beindruckend, er ist diese Saison der älteste Spieler der Liga. Dass er in diesem Alter noch so erfolgreich Basketball spielen kann, ist unglaublich. Er hat seine Spielweise verändert, um weiterhin effizient sein zu können. Er wirft zum Beispiel mehr Dreier und zieht weniger zum Korb, so kann er Kräfte sparen.

LeBron James

Der legitime Kronprinz steht ja jetzt am Start: Victor Wembanyama. Der Franzose, 19 Jahre, Wunderkind, steht vor seinem NBA-Debüt mit den San Antonio Spurs. Ist die "Wemba-Mania" gerechtfertigt?

Binder: Ja. Ich bin normalerweise immer vorsichtig mit Prognosen, aber was der Kerl in seiner bisherigen Karriere und jetzt auch in der Preseason gegen NBA-Spieler gezeigt hat, hat man so noch nie gesehen. Es gab bisher noch keine Spieler, die 2,24m groß sind und sich teilweise wie ein Aufbauspieler bewegen können. Wenn Wembanyama von größeren Verletzungen verschont bleibt, ist die Chance groß, dass er die NBA mit einer ganz neuen Art zu spielen dominieren kann.

Victor Wembanyama: 19-jähriges "Wunderkind" aus Frankreich gibt sein NBA-Debüt.

Während die WM lief, hat Serbiens NBA-Superstar Nikola Jokic lieber beim Pferderennen gechillt. Heißt, er hat jetzt wieder genug Power, um seine Denver Nuggets erneut zum Titel zu führen und sich selbst erneut zum MVP zu krönen?

Binder: Jokic hat 89 Spiele in neun Monaten absolviert und sein Team als absoluter Star zum Titel geführt. Ich kann nachvollziehen, dass er Serbien (wahrscheinlich schweren Herzens) für die WM abgesagt hat. Für mich ist er der Favorit auf den MVP-Titel. Es gibt diese Saison mindestens sechs Teams, die Meister werden können. Denver ist personell ein bisschen schwächer aufgestellt als letzte Saison, zählt aber trotzdem zu den Favoriten.

Wer sind die größten Konkurrenten der Nuggets im Kampf um die Meisterschaft?

Binder: Die Milwaukee Bucks und Boston Celtics haben zwei absolute Top-Spieler dazubekommen und gehören zu den Favoriten. Die Phoenix Suns sind all in gegangen und sind mit drei Stars ein sehr starkes Team. Die Los Angeles Lakers und Golden State Warriors gehören meiner Meinung nach auch dazu.

Und nach der Saison ist dann vor Olympia… sehen wir die Besten der Besten dann tatsächlich in Paris 2024?

Binder: Die NBA-Saison ist sehr lang und intensiv. Viele Topstars sind schon älter und spielen wahrscheinlich bis in den Mai, Juni. Spieler wie LeBron James, Stephen Curry oder Kevin Durant haben zugesagt, aber ob sie im nächsten Jahr auch fit sind und überhaupt spielen können, müssen wir abwarten. Ich bin trotzdem überzeugt, dass es mehr Stars werden – Olympia hat bei vielen einen größeren Stellenwert als zum Beispiel eine WM.