Playoffs in der NBA Suns und Cavaliers gleichen Serien aus Stand: 19.04.2023 08:04 Uhr

Die Phoenix Suns und Cleveland Cavaliers haben ihre Erstrundenserien in den Playoffs ausgeglichen. Schon mit 2:0 gingen hingegen die Boston Celtics in Führung.

Die Suns gewannen am Dienstag (18.04.2023, Ortszeit) gegen die Los Angeles Clippers mit 123:109 (59:59), nachdem sie ihr erstes Heimspiel noch verloren hatten. Die Best-of-seven-Serie der nordamerikanischen Basketball-Liga wechselt nun nach Los Angeles.

Im zweiten Spiel glichen die Suns durch einen 11:2-Lauf vor der Halbzeit aus, eröffneten die zweite Hälfte mit einem 10:2-Lauf und lagen fortan stets in Führung. In den letzten drei Minuten kassierten die Gastgeber keine Punkte mehr. Devin Booker führte die Suns mit 38 Zählern an, Superstar Kevin Durant folgte mit 29 Punkten.

Knicks verlieren deutlich

Der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein kassierte mit den New York Knicks den Ausgleich in der Serie. Bei den Cleveland Cavaliers verloren die Knicks mit 90:107.

Darius Garland führte Cleveland mit 15 seiner 32 Punkte in einem starken zweiten Viertel an, womit sich die Gastgeber eine 20-Punkte-Führung zur Pause erspielten. Hartenstein kam auf vier Zähler, sieben Rebounds und fünf Assists.

Tatum Topscorer bei zweitem Sieg der Celtics

Die Boston Celtics setzten sich mit 119:106 (61:49) gegen die Atlanta Hawks durch und gingen in ihrer Serie mit 2:0 in Führung. Mit einem 17:3-Lauf beendeten die Celtics das erste Viertel und lagen danach nicht mehr im Rückstand. Mit 29 Zählern war Jayson Tatum Bostons Topscorer.

Green für ein Spiel gesperrt

Die Golden State Warriors werden im dritten Spiel ihrer Serie gegen die Sacramento Kings auf Draymond Green verzichten. Die NBA hat Green für eine Partie gesperrt, nachdem der Forward des Titelverteidigers im zweiten Duell auf die Brust seines Gegenspielers Domantas Sabonis gestiegen war. Green wurde nach dieser unsportlichen Aktion direkt des Feldes verwiesen.

In der Serie liegen die Warriors mit 0:2 zurück.