NBA Finals Denver Nuggets nach Sieg in Miami wieder in Führung Stand: 08.06.2023 08:28 Uhr

Nikola Jokic und Jamal Murray haben die Denver Nuggets als kongeniales Duo zur 2:1-Führung in den NBA-Finals gegen die Miami Heat geführt. Beide Topstars brachten es am Mittwochabend (07.06.2023) beim 109:94-Auswärtssieg jeweils auf ein "Triple Double", die Nuggets holten sich damit wieder den Heimvorteil in der Best-of-Seven-Serie zurück.

Denvers kanadischer Spielmacher Murray war mit 34 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists auch Topscorer der Partie. Nuggets-Center Jokic dominierte mit 32 Punkten, 21 Rebounds und 10 Assists.

Es war das erste Mals seit Beginn der offiziellen Statistik-Aufzeichnungen, dass zwei Spieler eines Teams in einem Finalspiel ein TRiple-Double mit jeweils mehr als 30 Punkten auflegten.

Coach Malone über Jokic und Murray: "Mit Abstand die beste Leistung als Duo"

" Es war mit Abstand die beste Leistung, die sie als Duo in ihren sieben gemeinsamen Jahren gezeigt haben ", sagte Nuggets-Trainer Michael Malone, dessen Team nun noch zwei Siege zum ersten Titelgewinn braucht.

In Spiel unterstrichen die Nuggets ihre Favoritenrolle, Miami hatte der Offensive der Gäste wenig entgegenzusetzen. Nach einer knappen Halbzeitführung sorgte Denver mit einem 25:9-Lauf für die Vorentscheidung, angeführt von Jokic, der allein in dieser Phase 12 Punkte und 6 Rebounds markierte.

Miami, das in Jimmy Butler (28 Zähler) seinen besten Akteur hatte, hat in der Nacht zum Samstag erneut vor den eigenen Fans die Chance, die Finalserie auszugleichen. Spiel fünf findet dann in der Nacht zu Dienstag in Denver statt.