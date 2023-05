Playoffs in der NBA "Sixers" und Suns schaffen Ausgleich Stand: 08.05.2023 07:57 Uhr

Die Philadelphia 76ers haben in den NBA-Playoffs in ihrer Halbfinalserie gegen den Favoriten Boston Celtics den Ausgleich geschafft.

James Harden war der überragende Akteur beim 118:116-Sieg der 76ers am Sonntagabend (07.05.2023/Ortszeit) in der nordamerikanischen Basketball-Liga. Harden kam auf 42 Punkte und erzielte mit seinem letzten Dreier den entscheidenden Korb in der Verlängerung. Auf der anderen Seite kam der Treffer von Marcus Smart Sekundenbruchteile zu spät, sein Korb zählte nicht.

"Gibt uns enormes Selbstvertrauen"

Das Team um Harden und MVP Joel Embiid hatte zuvor im Schlussviertel einen 16-Punkte-Vorsprung aus der Hand gegeben, schaffte am Ende aber doch den Sieg im vierten Spiel und den Ausgleich in der Halbfinalserie in den NBA-Playoffs. Embiid kam auf 34 Zähler, bei den Celtics war Jayson Tatum mit 24 Punkten am erfolgreichsten.

"Ich investiere viel, es geht nur darum, aggressiv zu sein" , sagte 76ers-Matchwinner Harden. "Das gibt uns enormes Selbstvertrauen."

Suns weiter ohne Chris Paul - Ausgleich gegen Nuggets

In der Halbfinalserie im Westen haben die Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets den Ausgleich geschafft. Beim 129:124 kamen Kevin Durant und Devin Booker auf jeweils 36 Punkte für die Gastgeber und ließen die Leistung von Nuggets-Profi Nikola Jokic und dessen 53 Punkte ins Leere laufen.

In der Serie steht es nach vier Spielen 2:2, zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht ein Team vier Siege. Das nächste Duell ist in der deutschen Nacht zu Mittwoch in Denver.

"Wir müssen weiter angreifen, weiter aggressiv bleiben" , sagte Booker, der eine überragende Trefferquote von fast 78 Prozent aufwies. Die Suns mussten erneut auf den angeschlagenen Chris Paul verzichten.

Aufregung um Jokic - Suns-Teambesitzer Ishbia bekommt Ellenbogen ab

Für Aufregung sorgte eine Szene kurz vor der Pause, als sich Jokic mit Suns-Besitzer Mat Ishbia anlegte und dafür ein technisches Foul kassierte. Suns-Profi Josh Okogie hatte versucht, einen Ball vor dem Aus zu retten und war dabei in eine Gruppe Zuschauer gestürzt. Jokic wollte den Basketball daraufhin schnell zurückholen, es entstand ein kurzes Handgemenge, bei dem Ishbia von Jokics Ellenbogen getroffen wurde. Ein anderer Mann, der Jokic an der Schulter gestoßen hatte, musste seinen Platz verlassen.

"Der Fan hat mich zuerst berührt" , sagte Jokic im Anschluss über seine Begegnung mit dem Suns-Besitzer: "Ich dachte, die Liga will uns schützen. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich weiß, wer er ist - aber am Ende des Tages ist er ein Fan, oder nicht?"