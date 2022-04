NBA: Playoffs nehmen Form an, Mavericks bangen um Doncic

Ob Doncic den Mavericks im ersten Spiel der Playoffs gegen die Utah Jazz am kommenden Samstag helfen kann, ist offen. Nationalspieler Maxi Kleber fehlte beim 130:120-Sieg gegen San Antonio im letzten Hauptrundenspiel mit Problemen am Sprunggelenk zwar zum vierten Mal in Serie, soll nach Angaben von Trainer Jason Kidd am Wochenende aber einsatzbereit sein. Dallas beendete die Saison auf Rang vier der Western Conference, Utah auf Platz fünf.