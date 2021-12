NBA - Curry überragt bei Warriors-Sieg in Phoenix

Lakers-Krise geht weiter

Rekordmeister Los Angeles Lakers kassierte derweil seine fünfte Niederlage in Folge - trotz einer starken Leistung von LeBron James. Der Superstar war beim 115:122 gegen die Brooklyn Nets für 39 Punkte verantwortlich, das verhalf den Gastgebern aber nicht zur Aufholjagd. Im letzten Viertel hatten die Lakers zwischenzeitlich mit 23 Zählern zurückgelegen.

Pleiten für Boston und Dallas

Ohne die deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Maxi Kleber haben die Boston Celtics und Dallas Mavericks Niederlagen kassiert. Die Celtics unterlagen beim Meister Milwaukee Bucks trotz guter Leistung und langer Führung mit 113:117. Der Rekordmeister musste kurzfristig auf Schröder verzichten, der sich als einer von neun Celtics-Akteuren dem sogenannten Corona-Protokoll der Liga unterziehen muss. Trotzdem führten die Celtics zwischenzeitlich mit 19 Punkten. Erst in der Schlussminute ging Milwaukee, angeführt von einem in der zweiten Halbzeit überragenden Giannis Antetokounmpo, erstmals in Führung. Antetokounmpo, der zuvor fast zwei Wochen gefehlt hatte, kam am Ende auf 36 Punkte, zwölf Rebounds und fünf Assists und besiegelte mit einem Block gegen Robert Williams III kurz vor Schluss den Sieg.

Die Dallas Mavericks zeigten ohne zahlreiche Stammspieler ebenso eine gute Leistung beim Topteam Utah Jazz. Doch am Ende stand ein 116:120. Kleber befindet sich ebenso wie Superstar Luka Doncic und fünf weitere "Mavs"-Profis im Corona-Protokoll.

sid | Stand: 26.12.2021, 08:39