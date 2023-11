In-Season Tournament Viertelfinale im NBA-Cup komplett Stand: 29.11.2023 09:24 Uhr

Die Sacramento Kings haben sich den letzten Platz im Viertelfinale des erstmals während der Saison ausgetragenen NBA-Turniers gesichert.

Die Kings gewannen am Dienstagabend (28.11.2023) das direkte Duell um den Sieg in ihrer Gruppe gegen die Golden State Warriors mit 124:123 (55:72) und damit auch ihr viertes Vorrundenspiel des NBA-Turniers. Aus den sechs Vorrundengruppen qualifizieren sich die sechs Gruppensieger für das Viertelfinale, hinzu kommen die beiden besten Gruppenzweiten.

Die Golden State Warriors waren sich im Spiel des Umstands bewusst, dass die besten Gruppenzweiten weiterkommen und dass das Korbverhältnis wichtig wird. Stephen Curry erinnerte seine Mitspieler in der Schlussphase genau daran, das Team brauchte gegen Sacramento einen Sieg mit zwölf Punkten Vorsprung - verspielte am Ende aber einen 24-Punkte-Vorsprung und schied aus.

Final Four wird in Las Vegas gespielt

Im Osten gewannen die Milwaukee Bucks mit 131:124 bei den Miami Heat und die Boston Celtics mit 124:97 gegen die Chicago Bulls ihre Gruppen. Die Indiana Pacers hatten zuvor als Sieger der dritten Gruppe im Osten festgestanden. Bester Gruppenzweiter sind die New York Knicks.

Im Westen erreichten neben den Sacramento Kings auch die Los Angeles Lakers und die New Orleans Pelicans jeweils als Gruppensieger das Viertelfinale. Die Phoenix Suns wurden bester Gruppendritter.

Die Begegnungen im Viertelfinale lauten damit:

Milwaukee Bucks - New York Knicks (1)

- (1) Indiana Pacers - Boston Celtics (2)

- (2) Los Angeles Lakers - Phoenix Suns (3)

- (3) Sacramento Kings - New Orleans Pelicans (4)

Im Halbfinale treffen in der einen Begegnung die Sieger der Spiele 1 und 2 aufeinander, in der anderen die der Spiele 3 und 4. Das Final Four wird in Las Vegas ausgetragen. Die Spiele wirken sich mit Ausnahme des Endspiels auf die Tabelle der regulären Saison aus. Erstmals in der Geschichte der NBA gibt es mit dem "In-Season Tournament" während der Saison einen Pokalwettbewerb. Der Sieger bekommt den "NBA Cup".

Beste Gruppenzweite kommen weiter - Josh Hart mit Kritik am Modus

Bei den New York Knicks, die als einer der beiden besten Gruppenzweiten durch ein 115:91 gegen die Charlotte Hornets wegen des besseren Korbverhältnisses durchsetzten, übte Spieler Josh Hart bei ESPN Kritik am Modus mit den besten Gruppenzweiten: "Es gefällt mir nicht wirklich. Zuerst haben wir uns nur darauf konzentriert, zu gewinnen. In den letzten Minuten fühlte es sich komisch an. Ab einem bestimmten Zeitpunkt fängst du einfach nur an, Punkte zu jagen. Es beeinträchtigt also ein wenig die Integrität des Spiels."

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner sind mit der Orlando Magic genauso ausgeschieden wie Dennis Schröder. Schröder unterlag mit den Toronto Raptors bei den Brooklyn Nets mit 103:115.