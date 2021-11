WM-Quali - Deutsche Basketballer gewinnen in Polen

Das deutsche Team gewann am Sonntag (28.11.2021) mit 72:69 (40:30) und rehabilitierte sich damit für das peinliche 66:69 gegen Estland am Donnerstag. Ohne sämtliche Stars aus der NBA und die Profis der Euroleague-Teams von Bayern München und Alba Berlin zeigte die DBB -Auswahl kämpferisch eine überzeugende Leistung, musste am Ende aber trotzdem noch zittern. Bester Werfer war der Braunschweiger David Krämer mit 24 Punkten.

Deutschland noch länger ohne Schröder und Co.

Auch im nächsten Qualifikationsfenster im Februar 2022, wenn Deutschland zweimal gegen das noch ungeschlagene Israel antritt, werden die sieben NBA -Profis um Dennis Schröder nicht für eine Berufung in Frage kommen. Auch die Euroleague-Spieler werden wegen der Terminüberschneidungen wohl erneut nicht dabei sein.

Das Endturnier 2023 findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt. 32 Mannschaften qualifizieren sich für die Endrunde. In der derzeitigen Qualifikationsphase geht es darum, unter die ersten Drei einer Vierergruppe zu kommen. Die Ergebnisse der ersten Gruppenphase werden auch in die nächste Phase übernommen.