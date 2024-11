EM-Qualifikation Mumbru und DBB-Team unter Zugzwang Stand: 24.11.2024 14:19 Uhr

Niemand Geringeres als der Weltmeister-Coach sprang Alex Mumbru vor seinem ersten Hochdruck-Spiel zur Seite. Die Länderspielfenster, sagte Gordon Herbert, seien "schwierig", aber letztlich werde schon alles gut gehen. Und das muss es auch.

Nach Mumbrus Debüt-Pleite als neuer Basketball-Bundestrainer steht der Weltmeister unter Zugzwang. Bei einer weiteren Niederlage wäre die EM-Teilnahme ernsthaft in Gefahr. Vor dem Rückspiel in der EM-Qualifikation gegen Schweden am Montag (19.30 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) in Heidelberg erinnerte sich Mumbru an Herberts Debüt, das dieser 2021 gegen Estland ebenfalls verloren hatte. "Das hat er mir erzählt, als ich mit ihm gesprochen habe. Und letztendlich hat er Geschichte geschrieben" , sagte Mumbru.

Von der verpatzten Premiere zu WM-Gold - das könnte Mumbru Mut machen. Doch die aktuelle Ausgangslage in der Quali-Gruppe D ist herausfordernd. Nach dem bitteren 72:73 in Schweden bei Mumbrus Einstand am Freitag sind die Deutschen mit einem Sieg und zwei Niederlagen Vierter und Letzter. "Wir müssen uns körperlich und mental erholen" , sagte Mumbru bei "MagentaSport": "Denn es ist hart, mit einem Punkt zu verlieren. Und dann müssen wir für Montag bereit sein."

Mit der nächsten Niederlage wird es eng

Zu einem Sieg gibt es keine Alternative, auch wenn die Deutschen selbst bei einer Niederlage noch Chancen hätten. Gewinnt Schweden und auch Montenegro im Parallelspiel gegen Bulgarien, wären beide Länder für die Europameisterschaft 2025 in Lettland, Finnland, Polen und Zypern qualifiziert. Zwei EM-Tickets wären weg, nur eines bliebe übrig. Bei den verbleibenden Quali-Partien in Montenegro (20. Februar) und in Bamberg gegen Bulgarien (23. Februar) ginge es um alles. Schlimmstenfalls droht ein echtes Finale um die EM in Franken.

Mumbru und Co. täten sich also einen Gefallen, bereits am Montag mit dem Gewinnen zu beginnen. Wie kompliziert das ist, zeigte sich in Stockholm, als der mit 43 Punkten überragende Weltmeister David Krämer nicht über die Probleme in der deutschen Offensive hinwegtäuschte.

David Krämer

In Abwesenheit der NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner sowie der Euroleague-Spieler von Alba Berlin und Bayern München hatte das von Mumbru aus Routiniers und Talenten neu zusammengewürfelte Team sichtbar Probleme. "Er hatte nur drei Trainingstage mit dem neuen Team" , sagte Herbert, der mittlerweile Bayern München trainiert, "es ist nicht leicht, in den Fenstern ein neues Team zusammenzustellen."

Delow nachnominiert

Meist überschneiden sich die Spielpläne der Nationalmannschaft und der Euroleague. In Malte Delow holte Mumbru nun nachträglich einen Alba-Profi dazu, um für Montag die krankende Offensive zu stärken.

Auch den ursprünglich in den Kader berufenen WM-Helden Andreas Obst, der am Freitag für Bayern gegen den FC Barcelona einen neuen Rekord für die meisten in einem Euroleague-Spiel verwandelten Dreier (11) aufgestellt hatte, hätte Mumbru beispielsweise sicherlich gut gebrauchen können. Der 28-Jährige wird in der mit Bundesliga- und Euroleague-Spielen vollgepackten Saison jedoch nicht nach Heidelberg reisen, genauso wenig wie die Berliner Louis Olinde und Jonas Mattisseck. Den "Must win" müssen andere besorgen.