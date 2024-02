Basketball EM-Qualifikation Weltmeister Deutschland startet erfolgreich Stand: 22.02.2024 21:34 Uhr

Gut fünfeinhalb Monate nach dem Goldcoup von Manila hat Deutschland im ersten Länderspiel als Basketball-Weltmeister einen Sieg erspielt.

Beim Start in die Qualifikation für die EM 2025 gewann die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert am Donnerstag (22.2.2024) mit nur einem WM-Helden in ihren Reihen in Ludwigsburg gegen Montenegro 85:61 (47:30). Am Sonntag (16 Uhr) geht es in Botewgrad gegen Gastgeber Bulgarien.

"Wir hatten einen großartigen Start. Man muss den Spielern Respekt zollen" , sagte Herbertt. Sie hätten sich nach drei gemeinsamen Tagen " als Team präsentiert".

Herbert standen die NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder (Brooklyn Nets) nicht zur Verfügung, auf die übrigen Weltmeister - abgesehen von David Krämer - verzichtete der Kanadier ("Brauchen eine Pause").

Auch Schweden gewinnt

Im Auftaktspiel der Gruppe D setzte sich das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) verdient durch. Bester Werfer war Oscar da Silva vom FC Barcelona (19 Punkte). "Schön, dass ich in Abwesenheit der Weltmeister ein bisschen die Verantwortung übernehmen konnte" , sagte da Silva, "es hat Spaß gemacht."

Deutschland ist zunächst in Gruppe D Erster vor Schweden, das die Bulgaren in Partille 84:70 (50:43) schlug.

Drei Teams aus der Viererstaffel bekommen ein Ticket für die EuroBasket im kommenden Jahr in Zypern, Finnland, Polen und Lettland.