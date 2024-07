Olympia-Test Deutsche Basketballer besiegen Niederlande deutlich Stand: 13.07.2024 21:31 Uhr

Deutschlands Basketballer nehmen Fahrt auf für ihre olympische Medaillen-Mission.

Das Weltmeister-Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte die Niederlande in einem Testspiel in Hamburg mit 95:50 (49:25) und präsentierte sich exakt zwei Wochen vor dem Olympia-Auftakt in starker Verfassung.

Bester Werfer vor 10.713 Zuschauern in der Arena im Volkspark war Andreas Obst mit 18 Punkten. Schröder kam auf 13 Zähler, Daniel Theis auf 16 und Franz Wagner auf 15. Bundestrainer Gordon Herbert testete in der Hansestadt erstmals sein finales Zwölf-Mann-Aufgebot für die Sommerspiele, in dem zehn 2023er-Weltmeister stehen. Nach den beiden Duellen gegen Frankreich (66:90 und 70:65) war es der zweite Sieg im dritten Olympia-Test.

Bis zu den Sommerspielen stehen für Schröder und Co. zwei weitere Testspiele an. Am Freitag geht es in Berlin (20 Uhr) gegen Japan. Die Generalprobe steigt dann am 22. Juli in London gegen die USA, ehe in der olympischen Gruppenphase im Spielort Lille Japan (27. Juli), Brasilien (30. Juli) und Frankreich (2. August) die deutschen Gegner sind.