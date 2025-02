EM-Qualifikation in Montenegro Mumbru kann auf Basketball-Weltmeister setzen Stand: 19.02.2025 20:08 Uhr

Deutschlands Basketballern droht zum Abschluss der EM-Qualifikation eine Zitterpartie. Bundestrainer Alex Mumbru kann bei der komplizierten Partie in Montenegro am Donnerstag (19 Uhr) und beim abschließenden Heimspiel am Sonntag gegen Bulgarien (17.30 Uhr) aber wieder auf mehrere Weltmeister setzen.

"Wir haben zwei kleine Finals" , sagte Mumbru vor der Abreise nach Podgorica. Er wisse, so Mumbru, "dass es eine schwierige Situation ist" . Ihm sei auch klar, dass es "die Möglichkeit gibt" , die EM zu verpassen. Und dennoch sei er überzeugt, "dass wir bereit sein werden" .

In der Gruppe D stehen die Weltmeister nach zwei Siegen und zwei Niederlagen aktuell auf Rang zwei hinter Spitzenreiter Montenegro (3:1). Dahinter folgen Schweden (2:2) und Bulgarien (1:3). Nur die ersten drei Teams sind bei der EM dabei.

Zitterpartie droht in der EM-Qualifikation

Mit einem Sieg in Montenegro kann Deutschland bereits das Ticket für die EM in Lettland, Finnland, Polen und Zypern (27. August und 14. September) lösen - falls Schweden im Parallelspiel in Bulgarien gewinnt. Tritt jedoch nur eine der beiden Bedingungen nicht ein, könnte es am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die Bulgaren in Bamberg zu einem wahren Endspiel in der Gruppe D kommen. Das DBB-Team könnte dann erstmals seit 1991 wieder eine EM verpassen.

In dieser heiklen Lage kann der Bundestrainer aber auf geballte Weltmeister-Power setzen. Anders als bei seinem Debüt im vergangenen Herbst: Seinerzeit musste der Nachfolger von Gordon Herbert auf die NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner ebenso verzichten wie auf die Bayern- und Alba-Profis, die in der Euroleague spielen. Es war ein wild zusammengewürfelter Kader, der einmal gegen Schweden verlor und einmal gewann.

Sechs Weltmeister von Manila im DBB-Kader

Im Februar-Länderspielfenster pausiert Europas Königsklasse nun, deshalb kann Mumbru in den zwei Spielen gegen Montenegro und Bulgarien auf sechs Spieler zurückgreifen, die 2023 den WM-Titel gewannen. Neben den Münchnern Johannes Voigtmann und Andreas Obst, dem bei Partizan Belgrad spielenden Isaac Bonga wird in Bamberg gegen Bulgarien auch Daniel Theis dazustoßen, der in der Defensive so wichtige "Big Man" wechselte vor wenigen Tagen aus der NBA zu AS Monaco.

Für Mumbru ist es "einer der Schlüssel" , dass er auf die etablierten Profis zurückgreifen kann. "Sie sind Weltmeister, sie haben eine Menge Erfahrung. In einer schwierigen Situation wie unserer ist es wichtig, dass diese Spieler bei uns sind" , so Mumbru.

Vom FC Bayern und von Alba Berlin, den zwei deutschen Euroleague-Klubs, stehen jeweils vier Spieler im Kader, auch darauf setzt der spanische Bundestrainer. "Wir können im Training nicht viel machen, deshalb ist es gut, dass die Jungs sich aus den Vereinen bereits kennen" , sagte Mumbru, der mit dem Team erst am Montag in München zusammengekommen war.

Voigtmann: "Nehmen den Druck an"

"Der Druck ist groß" , sagte Co-Kapitän Johannes Voigtmann bei "MagentaSport", betonte aber: "Wir wollen im Sommer unbedingt bei der EM dabei sein, das ist ganz klar." Kurz vor Ende noch nicht qualifiziert zu sein, sorge für "eine gewisse Anspannung" , so Voigtmann: "Den Druck nehmem wir an."

"Wir sind Weltmeister. Wir wissen alle, dass wir hier sind, um zwei Spiele zu gewinnen" sagte Bayern Münchens Point Guard Justus Hollatz.