Niederlage in Valencia Bayerns Basketballer beenden kurze Siegesserie Stand: 31.01.2023 22:42 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern bleiben in der Euroleague unten drin. Beim Auswärtsspiel in Valencia gab es nach zwei Siegen wieder einen Dämpfer.

Die Bayern verloren bei Valencia mit 73:82. Noch zur Halbzeit hatte es lediglich 32:33 aus Sicht der Münchner gestanden. Für die Bayern bedeutet die Niederlage einen herben Dämpfer im Kampf um die Playoff-Teilnahme. Mit einer Bilanz von 9:13 Siegen ist der Abstand auf Platz acht nun wieder angewachsen.

Vor der Pause dominierten auf beiden Seiten die Defensivreihen die Partie. Die Münchner lagen nach zehn Minuten mit 14:16 zurück. Auch im zweiten Viertel zeigten beide Teams einige Schwächen beim Abschluss. Mit einem erfolgreichen Dreipunkte-Wurf in letzter Sekunde gingen die Spanier mit 33:32 in die Halbzeit.

Zu viele Fehler bei den Bayern

Auch nach dem Seitenwechsel blieben beide Mannschaften auf Augenhöhe, wieder beendete Valencia das Viertel mit einem wichtigen Treffer aus der Distanz zur 61:57-Führung. Den Vorsprung bauten die Gastgeber im Schlussdurchgang aus.

Die Bayern machten zu viele Fehler unter dem eigenen Korb sowie in der Offensive. So kassierten sie nach zwei Siegen in Serie wieder eine Niederlage. Bester Werfer bei den Münchnern war der starke Cassius Winston mit 22 Punkten.