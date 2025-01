BBL, 16. Spieltag München zerlegt Heidelberg im Topspiel Stand: 12.01.2025 18:41 Uhr

Das war eine klare Machtdemonstration: In der BBL hat Bayern München dem Überraschungsteam aus Heidelberg eine Lektion erteilt und Platz eins übernommen. Auch Ulm bleibt oben dabei.

Die Münchener feierten zwei Tage nach ihrer empfindlichen Pleite 69:112-Niederlage in der Euroleague bei Olympiakos Piräus am Sonntag (12.01.2025) in der heimischen Liga einen 87:59 (49:24)-Kantersieg in Heidelberg. Nach einer kurzen Anlaufphase übernahmen die Gäste schnell das Kommando und führten schon nach dem ersten Viertel mit 22:12. Da die Münchener ihre Trefferquote durchhielten, fand Heidelberg nie den Anschluss.

In Devin Booker, Niels Giffey (beide 14 Punkte) und Carsen Edwards (13) kamen drei Münchener auf einen zweistelligen Scoringwert. Für Heidelberg kam Erol Ersek als bester Werfer auf 12 Zähler. Durch den Auswärtssieg übernehmen die Bayern-Basketballer (10:4 Siege) Platz eins in der BBL vor Ulm (10:4). Heidelberg (9:5) ist jetzt Dritter.

Würzburg stolpert in Oldenburg

Einen Rückschlag haben die Würzburg Baskets in Oldenburg hinnehmen müssen. Würzburg unterlag am Samstag mit 85:96 (40:38) bei Oldenburg und verpasste damit den Sprung auf Platz eins. Die Unterfranken setzten sich zwar mit einem 9:0-Lauf Anfang des dritten Viertels etwas auf 49:38 ab, aber Oldenburg kam zurück. Vor allem mit einem starken Schlussviertel verdienten sich die Niedersachsen ihren siebten Saisonsieg und rücken näher ans Mittelfeld der Tabelle heran. Artur Konontsuk war für Oldenburg mit 30 Punkten erfolgreichster Werfer.

Ulm ist dagegen weiter ganz vorne dabei. Der Meister von 2023 ließ beim 82:72 (48:28) gegen die Rostock Seawolves nichts anbrennen. Den Grundstein legten die Gastgeber schon mit einem 25:12 im ersten Viertel und bauten danach kontinuierlich ihren Vorsprung weiter aus. Die letzten beiden Viertel verloren die Ulmer dann zwar, durften aber am Ende doch ihren zehnten Saisonsieg feiern. Justinian Jessup steuerte mit 15 die meisten Punkte bei. D'Shawn Schwartz kam für Rostock auf 23 Zähler.

Braunschweig schlägt Göttingen deutlich

Auf dem Weg nach vorn sind die Löwen Braunschweig nach einem klaren Derbysieg bei der BG Göttingen. Schon zur Pause lag Braunschweig beim 61:39 klar vorn und konnte es entsprechend in Durchgang zwei lockerer angehen lassen. Am Ende betrug der Vorsprung beim 107:86 immerhin 21 Punkte. Mit einer Bilanz von 9:5 Siegen rückten die Löwen damit vor auf Platz vier.

Ebenfalls einen Sieg fuhr Rasta Vechta ein, das gegen den Mitteldeutschen BC mit 87:79 (43:38) die Oberhand behielt und in der Tabelle am MBC vorbeizog. Bereits am Freitag hatten die Hamburg Towers mit einem 91:84 gegen die Baskets Bonn ihren sechsten Saisonsieg geholt