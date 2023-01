14. Spieltag BBL - Oldenburg rutscht ab Stand: 07.01.2023 20:29 Uhr

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen.

Der bisherige Tabellenvierte verlor am Samstag (07.01.2023) bei Brose Bamberg mit 78:89 (40:49). Statt den Rückstand auf den FC Bayern München auf Rang drei zu verkürzen, rutschte Oldenburg durch die fünfte Saisonniederlage auf den sechsten Platz ab.

Die Niedersachsen, bei denen Alen Pjanic mit 18 Punkten bester Werfer war, verloren drei der vier Viertel und konnten lediglich im Schlussabschnitt ein 19:19 erreichen. Der von Oren Amiel trainierte Gastgeber Bamberg hatte in Patrick Miller (17) seinen besten Korbschützen und verbesserte sich dank des sechsten Saisonsieges vom 13. auf den elften Tabellenrang.

Der MBC Weißenfels besiegte die Löwen Braunschweig mit 63:59. Weißenfels verbesserte sich auf Platz elf, Braunschweig bleibt Letzter.

Bonn festigt Tabellenführung

Die Baskets Bonn sind weiter nicht zu stoppen. Am Freitag gewann der Tabellenführer gegen die Rostock Seawolves mit 99:71 (54:33) und fuhr damit seinen siebten Sieg in Serie ein. Mit einer Bilanz von 13 Siegen und nur einer Niederlage werden die Bonner damit auch nach dem 14. Spieltag die Tabellenführung vor dem Zweiten Alba Berlin verteidigen. Für Rostock setzte es die dritte Niederlage nacheinander. Nach einem furiosen Start mit vier Siegen zum Auftakt in die Saison hat der Aufsteiger nunmehr acht der vergangenen zehn Partien verloren.