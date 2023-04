Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga Bonn erobert Tabellenspitze mit Sieg gegen Alba Stand: 25.04.2023 21:42 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen Alba Berlin am Dienstagabend (25.04.2023) für sich entschieden und die Tabellenführung vor den Berlinern übernommen. Auch der direkte Vergleich zwischen beiden Top-Teams spricht nun für die Bonner, die damit beste Chancen haben, die Hauptrunde auf dem begehrten ersten Platz zu beenden.

Die Telekom Baskets gewannen das Gipfeltreffen mit 84:77 und lösten Alba damit an der Tabellenspitze ab. Die Bonner stehen nunmehr bei 28 Siegen und zwei Niederlagen, Berlin (29:3) rutschte auf den zweiten Platz ab. Der Titelverteidiger muss noch zwei Partien absolvieren, Bonn sogar noch vier.

Bonn jetzt auf Platz eins vor Alba

Nach dem 81:76-Sieg der Berliner im ersten Aufeinandertreffen haben die Bonner durch den Sieg mit 7 Punkten Vorsprung auch den direkten Vergleich für sich entschieden. Berlin muss damit nun auf zwei Ausrutscher der Bonner hoffen, um sie noch von Platz eins nach der Hauptrunde zu verdrängen. Das beste Team der regulären Saison genießt in den Playoffs Heimrecht, bis hin zu einem möglichen fünften Spiel in der Finalserie.

Berlin gegen München wahrscheinlich schon im Halbfinale

Die Berliner hatten vor dem Spiel Platz eins als Ziel ausgegeben, auch um im Playoff-Halbfinale einem möglichen Duell mit dem Dauerrivalen FC Bayern aus dem Weg zu gehen. Die Münchner stehen auf dem dritten Platz, bliebe es beim jetzigen Stand, würden die beiden Top-Teams der vergangenen Jahre diesmal in den Playoffs schon im Halbfinale aufeinandertreffen.

Ihre Ambitionen auf den Titel unterstrichen aber die Telekom Baskets Bonn im Spitzenspiel gegen den Meister. Die Bonner spielten von Beginn an mit hoher Intensität, vor allem in der Verteidigung und ließen den Berlinern kaum gute Wurfmöglichkeiten zu. Alba gestattete zu viele Offensivrebounds und leistete sich zu viele Ballverluste. Bonn ging mit einer 8-Punkte-Führung in die Halbzeit, Sebastian Herrera schraubte die Führung im dritten Viertel auf 15 Punkte.

Berliner Aufholjagd im dritten Viertel, Bonn schlägt zurück

Die Partie blieb hektisch und vor allem aufseiten der Gastgeber sehr körperbetont. im Schlussviertel hielten die Berliner mit mehr Energie dagegen. Maodo Lo und Jaleen Smith starteten fünf Minuten einen 11:0-Lauf und brachten den Meister bis auf zwei Punkte heran. Doch Bonn schlug nochmals zurück: Erst bekam Luke Sikma, der Leon Kratzer auf dem Weg zum Korb stoppte, ein absichtliches Foul aufgebrummt, Karsten Tadda baute Bonns Führung von der Freiwurflinie wieder aus. Dann blockte Tyson Ward den Wurfversuch von Maodo Lo, Javontae Hawkins schloss den Fast-Break spektakulär ab - die Partie war entschieden.

6.000 Fans in der ausverkauften Arena am Hardtberg feierten den neuen Spitzenreiter aus Bonn, bei dem einmal mehr TJ Shorts mit 20 Punkten Topscorer war. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith (17 Punkte) und Ben Lammers (13).

Ulm besiegt Oldenburg

Ratiopharm Ulm feierte einen wichtigen Sieg im Rennen um den Einzug in die Playoffs. Nach der Niederlage in Chemnitz feierten die Ulmer einen 97:84-Erfolg gegen die EWE Baskets Oldenburg und behaupteten in der Tabelle den siebten Platz. Oldenburg bleibt auf dem vierten Rang. Ulms Thomas Klepeisz war mit 23 Punkten Topscorer des Spiels.