BBL, 15. Spieltag Bamberg siegt auch in Braunschweig Stand: 14.01.2023 21:19 Uhr

Die lange kriselnden Basketballer von Brose Bamberg haben ihre Aufholjagd beim Tabellenletzten Braunschweig fortgesetzt. Würzbürg bleibt nach dem Sieg in Ulm auf Playoff-Kurs.

Brose Bamberg gewann am Samstag (14.01.2023) zum Auftakt des 15. Spieltags in der Basketball-Bundesliga (BBL) bei den Löwen Braunschweig mit 85:83 und feierte den vierten Liga-Sieg in Serie. Unter der Woche hatten die Bamberger zudem im FIBA Europe Cup gegen Anwil Włocławek die Oberhand behalten.

Patrick Miller, mit 23 Punkten auch Topscorer der Partie, sorgte 52 Sekunden für den entscheidenden Treffer gegen den mindestens gleichwertigen Tabellenletzten aus Braunschweig, der im letzten Angriff des Spiels durch Braydon Hobbs und David Krämer gleich zwei Chancen zum möglichen Ausgleich vergab.

Die Braunschweiger bleiben mit zwei Siegen am Tabellenende. Die Bamberger, die finanziell weiter in einer ungewissen Situation sind, kletterten mit einer Bilanz von nunmehr 7:8 Siegen auf den neunten Rang und sind damit wieder in Reichweite der Playoff-Ränge.

Den Playoff-Platz acht verteidigen konnten die Baskets Würzburg, die mit 91:84 bei Ratiopharm Ulm gewannen. Würzburgs Stanley Whittaker war (21 Punkte) war bester Werfer des Spiels.

Spitzenspiel zwischen Bonn und Berlin am Sonntag

Am Sonntag (15.00) kommt es zum Gipfeltreffen der Liga zwischen den Telekom Baskets Bonn und Alba Berlin, den zwei Teams mit nur einer Saisonniederlage. Der Meister aus Berlin könnte mit einem Sieg die Bonner, die eine Partie mehr absolviert haben, an der Tabellenspitze ablösen.