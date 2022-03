BBL: Bonn gibt sich in Hamburg keine Blöße

Bayreuth verliert mit Mini-Aufgebot

Bayreuth kämpfte mit dem letzten Aufgebot bis zum Ende tapfer und machte sogar Überstunden - die aber nicht belohnt wurden. Trainer Raoul Korner standen bei der BG Göttingen wegen Verletzungen und Corona-Infektionen lediglich sechs Spieler zur Verfügung. Die Gäste unterlagen auf dramatische Weise mit 91:92 (81:81, 43:49) nach Verlängerung.

Bayreuth, das am Mittwoch mit acht Profis gegen Schlusslicht Giessen 46ers verloren hatte (89:95), trat in Niedersachsen ohne gelernten Center und Power Forward an. Die Franken blieben stets dran. Mit der Sirene zum Ende der regulären Spielzeit glich Sacar Anim für Bayreuth zum 81:81 aus und erzwang zusätzliche fünf Minuten. Eine Sekunde war noch auf der Uhr, als Kamar Baldwin die Göttinger zum Sieg warf.

Quelle: red; sid; dpa