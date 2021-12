BBL - Alba Berlin siegt dank Los Buzzerbeater

Der deutsche Meister tat sich am Sonntag (19.12.21) beim Aufsteiger über die komplette Partie schwer, feierte letztlich durch den "Buzzerbeater" von Lo aber seinen vierten Auswärtssieg in Serie. Für Heidelberg setzte es die siebte Niederlage am Stück.

16:5-Lauf von Heidelberg

Wie in den vorherigen Partien gegen Bonn und München hielten die Heidelberger als Außenseiter auch gegen Berlin gut mit. Dank eines 16:5-Laufs Ende des zweiten Viertels gingen die Gastgeber mit einer 43:40-Führung in die Kabine.