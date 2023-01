BBL, 17. Spieltag Berlin dreht rechtzeitig gegen Crailsheim auf Stand: 28.01.2023 19:51 Uhr

Nach einem schwachen ersten Viertel gewann Alba Berlin am Samstag (28.01.2023) in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Merlins Crailsheim mit 100:77.

Nachdem der BBL-Spitzenreiter nach dem ersten Viertel bei neun vergebenen Drei-Punkte-Würfen noch mit 16:25 hinten gelegen hatte, machte Berlin im zweiten Durchgang Ernst. Alba spielte zielstrebiger, konzentrierter und legte nun auch seine Distanzwürfe rein. So wurde aus einem Neun-Punkte-Rückstand bis zur Pause eine Führung mit elf Zählern.

Danach ließ der Favorit nicht mehr locker. 18 Sekunden vor Schluss machte John Mattisseck mit einem erfolgreichen Wurf die 100 Punkte voll. Bester Werfer der Berliner war Tim Schneider mit 14 Zählern. Bei Crailsheim traf Maurice Stuckey sechs seiner sieben Dreierversuche und kam auf 18 Punkte.

Mit dem neunten Sieg in Folge bleibt Alba auf Rang eins vor den Baskets Bonn, die am Sonntag in Bayreuth spielen. Crailsheim kassierte nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage und bleibt Zwölfter.

Rostock erneut erfolgreich

Einen weiteren Schritt weg von Abstiegsplätzen machte Liga-Neuling Rostock Seawolves mit einem 79:77-Heimsieg gegen den Mitteldeutschen BC. Beim zweiten Sieg in Folge legte Derrick Alston Jr. mit 20 Zählern die meisten Punkte für die Gastgeber auf. Rostock rückte mit dem achten Saisonsieg zunächst auf Rang neun vor.