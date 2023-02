BBL, 18. Spieltag Heidelberg stürzt Frankfurt in den Abstiegskampf Stand: 01.02.2023 21:33 Uhr

Die Frankfurt Skyliners stecken endgültig im Abstiegskampf der BBL. Nach der Niederlage gegen die Academics Heidelberg am Mittwochabend (01.02.2023) wird es ziemlich eng.

Mit dem 82:94 stehen die Frankfurter mit fünf Siegen und 13 Niederlagen bei 27,8 Prozent Siegquote und damit gleichauf mit dem Vorletzten Braunschweig. Die Heidelberger kletterten durch ihren Erfolg auf Rang zwölf und liegen mit 41,2 Prozent (sieben Siege, zehn Niederlagen) im gesicherten Mittelfeld.

Lasisi bester Schütze des Abends

Zu Beginn an liefen die Skyliners in eigener Halle der Musik hinterher, gaben das erste Viertel mit 13:18 ab, weil offensiv wenig zusammenlief. Danach fingen sich die Gastgeber, vor Beginn des Schlussviertels war beim Stand von 65:68 wieder alles möglich. Doch dann machte Heidelberg ernst und zog immer weiter davon, der letzte Abschnitt ging mit 26:17 an die Gäste.

Insgesamt hatten die Frankfurter zwar am Ende fünf Schützen, die zweistellig abgeschlossen hatten: Center Matt Haarms (16), Lukas Wank (15), Laurynas Beliauskas (14), Isaiah Washington (13) und James Frazier (10). Es fehlten aber herausragende Scorer wie bei Heidelberg, wo Elias Lasisi auf 23 und Eric Washington auf 20 Punkte kamen.