20. Spieltag der BBL Berlin nach Sieg gegen Oldenburg weiter an der Spitze Stand: 11.02.2023 20:12 Uhr

Alba Berlin wackelt in der Basketball-Bundesliga weiter nicht. Der Meister gewann am Samstag (11.02.2023) mit 89:81 gegen Verfolger EWE Baskets Oldenburg und bleibt an der Tabellenspitze.

Alba steht weiter bei nur einer Saisonniederlage aus 18 Partien und behauptet damit die Tabellenführung nach dem 20. Spieltag. Die Telekom Baskets Bonn, die eine Niederlage mehr auf dem Konto haben, spielen am Sonntag bei den Rostock Seawolves.

Die Berliner, unter der Woche noch chancenlos gegen Euroleague-Spitzenreiter Olympiakos, dominierten von Beginn an mit gewohnt starker Offensive. Auch ohne die Stammkräfte Maodo Lo und Luke Sikma schenkte der Meister den Gästen aus Oldenburg bereits im ersten Viertel 32 Punkte ein.

Fünf Alba-Spieler punkten zweistellig

Jaleen Smith war mit 19 Punkten bester Werfer bei Berlin, der Spielmacher traf vier seiner sieben Dreierversuche. Auch Louis Olinde, Malte Delow, Johannes Thiemann und Yanni Wetzell punkteten bei Alba zweistellig.

Die Oldenburger hielten aber gut dagegen und kamen in der Schlussphase noch einmal auf drei Punkte heran, angeführt von Spielmacher Dewayne Russell, mit 30 Punkten auch Topscorer des Spiels.

Beide Teams könnten in der kommenden Woche erneut aufeinandertreffen, im Finale um den BBL-Pokal: Die Oldenburger bekommen es beim Top Four in eigener Halle im Halbfinale mit Ludwigsburg zu tun, Alba Berlin trifft im anderen Halbfinale auf den FC Bayern.

Hamburg mit Befreiungsschlag gegen Bayreuth

Im Tabellenkeller konnten die Hamburg Towers einen Befreiungsschlag landen. Die Hamburger gewannen mit 86:74 gegen Medi Bayreuth und feierten nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie den ersten Sieg. Für die Bayreuther geht die Talfahrt dagegen weiter, mit einer Blanz von 3 Siegen und 16 Niederlagen stehen sie weiter am Tabellenende.