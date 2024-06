Ausgleich in der BBL-Finalserie Alba klaut Spiel zwei beim FC Bayern Stand: 10.06.2024 22:31 Uhr

Alba Berlin hat nach der Auftaktniederlage beim FC Bayern München in der Finalserie der BBL ein starkes Comeback hingelegt und mit einem Auswärtssieg in Spiel zwei den Ausgleich geschafft.

Die Berliner gewannen am Montagabend (10.06.2024) in München mit 79:70 und revanchierten sich damit für die Niederlage im ersten Spiel. Das Playoff-Duell der zwei Topteams geht nun mit zwei Spielen am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) und Freitag (18.00 Uhr) in Berlin weiter. Das Team, das in der Best-of-five-Serie zuerst drei Siege schafft, ist deutscher Meister.

Überragender Akteur bei Alba war der ehemalige NBA-Profi Matt Thomas mit 21 Zählern. Den Bayern, die offensiv gegen die verletzungsgeplagten Berliner enttäuschten, reichten 17 Punkte von Carsen Edwards nicht für den Heimsieg und eine vermeintliche Vorentscheidung.

Alba Berlin mit starkem Comeback in München

Nach dem souveränen Sieg in Spiel eins dominierten die Münchner auch zu Beginn der zweiten Partie, lagen nach sechs Minuten schon mit 13 Punkten vorne. Doch im zweiten Viertel fanden die Berliner ins Spiel und zeigten erstmals in diesem Finale, dass es eine echte Serie zwischen den zwei alten Rivalen werden könnte: Berlin entschied das zweite Viertel mit 20:6 für sich und ging mit einer Sieben-Punkte-Führung in die Halbzeit.

Auch nach der Pause hielten die ersatzgeschwächten Berliner, die erneut mit nur einem etatmäßigen Aufbauspieler antreten mussten, den Favoriten aus München erfolgreich auf Distanz.

Ibaka mit Blackout - Berlin eiskalt in der Schlussphase

Edwards brachte Bayerns Basketballer sieben Minuten vor dem Ende von der Freiwurflinie nochmals bis auf vier Punkte heran. Doch die Berliner hielten dagegen, zudem leistete sich Bayern-Superstar Serge Ibaka gleich mehrere Blackouts, foulte Tim Schneider nach einem Berliner Freiwurf beim Ausboxen und kassierte nach einem Rempler noch ein Offensivfoul.

Die Berliner blieben aufmerksam in der Defensive, nutzen ihre Chancen weiter konsequent und zogen fünf Minuten vor dem Ende auf 15 Punkte davon - die Vorentscheidung in diesem Spiel.