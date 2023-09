Basketball Überraschung im BBL-Pokal Stand: 23.09.2023 21:03 Uhr

Dem früheren Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing ist mit den JobStairs Giessen 46ers im Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) eine Überraschung gelungen. In der ersten Runde schaltete der Zweitligist am Samstag (23.09.2023) den BBL-Vertreter Hakro Merlins Crailsheim mit 79:73 (42:35) aus.

Benzing, der Ende Juli in Gießen bis 2025 unterschrieben hatte, verbuchte 17 Punkte. Bester Werfer des ProA-Klubs war Duane Wilson (22). Der 34-jährige Benzing hatte es vor der Heim-EM 2022 nicht in den deutschen Kader geschafft.

Es ist der erste Sieg für einen Außenseiter in dieser Saison, nach 14 Jahren Pause dürfen wieder Klubs aus dem Unterhaus im Pokal mitspielen. Am Freitag hatten die MLP Academics Heidelberg (BBL) zum Auftakt gegen medi Bayreuth (ProA) gewonnen (89:82).

Nach dem neuen Modus sind in der ersten Pokal-Runde wieder sechs Zweitliga-Klubs aus der Pro B dabei. Dazu die beiden Absteiger aus der Bundesliga und die BBL-Klubs, die in der vergangenen Saison die Plätze neun bis 16 in der BBL belegten. Die besten acht Mannschaften der Vorsaison steigen erst im Achtelfinale ein.

Topspiel in Quakenbrück

Das Topspiel in der ersten Pokalrunde wird am Sonntag in Quakenbrück angeworfen. Die Artland Dragons treffen auf die Bamberg Baskets. In der Saison 2006/07 standen sich die beiden Mannschaften in der Finalserie der Bundesliga gegenüber. Die Bamberger gewannen den Titel. Die Dragons, die von 2003 bis 2015 in der BBL spielten, trösteten sich 2008 mit dem Gewinn des Pokals.

"Top Four" bleibt

Nach der ersten Runde geht es mit dem Achtelfinale weiter. Die Sieger der folgenden Viertelfinale spielen dann im sogenannten "Top Four" die Halbfinals und das Finale. Vier Mannschaften an einem Ort zu versammeln, um den Pokalsieger zu ermitteln, habe sich bewährt, so Holz. Es gebe Überlegungen, einen festen Standort für das kleine Turnier zu bestimmen. In dieser Saison werde die Halle für das "Top Four" aber noch nach den Viertelfinalspielen bestimmt.