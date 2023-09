Empfang nach Titelgewinn Hunderte Fans feiern Basketball-Weltmeister in Frankfurt Stand: 12.09.2023 11:52 Uhr

Die Deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat am Dienstag gemeinsam mit zahlreichen Fans in Frankfurt den WM-Titel gefeiert. Probleme mit dem Pokal sorgten für eine Verspätung.

Mit rund einer Stunde Verspätung haben sich die deutschen Basketball-Weltmeister am Dienstagvormittag in Frankfurt den Fans gezeigt. Die Mannschaft um Kapitän und NBA-Superstar Dennis Schröder, die am Sonntag im Finale gegen Serbien sensationell den WM-Titel gewonnen hatte, betrat gegen 10.30 Uhr eine Bühne am Sitz des Hauptsponsors und wurde dort von Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) in Empfang genommen.

Pokal bleibt am Flughafen hängen

"Ihr habt Geschichte geschrieben. Vielen Dank, dass ihr uns stolz gemacht habt", sagte Josef. Auch Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) richtete ein paar Worte an die frischgebackenen Weltmeister und gratulierte zu einer außergewöhnlichen Leistung. Am Flughafen war das Team bereits von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) begrüßt worden.

Der Grund für den verzögerten Beginn waren offenbar Probleme mit dem Pokal am Flughafen. Die Trophäe war zunächst nicht durch die zahlreichen Sicherheits-Kontrollen gekommen. Erst nach den erfolgreich bestandenen Checks konnte sich die Reisegruppe auf den Weg in die Innenstadt machen.

Rund 1.500 Fans vor Ort

Beim dortigen Empfang, der auf Wunsch der Basketballer nicht am Römer stattfand, waren bei bestem Spätsommerwetter aber natürlich auch rund 1.500 Fans anwesend, die die Nationalspieler hochleben ließen und immer wieder lautstark feierten. "Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ohne euch hätten wir den Titel nicht gewonnen", sagte Schröder.

Deutschland hatte am Sonntag in Manila sensationell zum ersten Mal den WM-Titel geholt. Im Endspiel hatte sich die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes mit 83:77 gegen Serbien durchgesetzt. Es war der größte Erfolg in der deutschen Basketball-Geschichte.