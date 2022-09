Basketball-EM in Deutschland Luka Doncic - der Superstar zeigt Macken Stand: 05.09.2022 19:37 Uhr

Wer Basketball mag, kommt an Luka Doncic nicht vorbei. Der Star der Slowenen zeigt aber bei der Basketball-EM vor dem Spiel gegen Deutschland zwei Gesichter. Am Dienstag (20.30 Uhr) spielen die Slowenen gegen Deutschland in der Gruppenphase der Europameisterschaft. Dem Sieger winkt eine gute Ausgangsposition für die nächste Runde.

Von Olaf Jansen

In den USA ist man sich einig: Luka Doncic ist es! Der 23-jährige Slowene ist derjenige, der bei den Dallas Mavericks das perfekte Zeug dazu hat, Nachfolger von Dirk Nowitzki als genialer Point Guard werden zu können.

Als Anführer der Mavericks hat Doncic schon die Rolle seines Kumpels Nowitzki übernommen, beide spielten ein Jahr Seite an Seite für die Texaner. Wie sein slowenischer Teamkollege Nikola Jokic ist auch der Guard aus Ljubljana kein typischer Athlet, aber ein begnadeter Werfer mit tollem Auge.

Genial im Spiel, anstrengend für die Referees

Anfang 2021 überholte Doncic mit seinem 29. Triple-Double den großen Michael Jordan, in der ewigen Bestenliste ist er inzwischen schon Zehnter - mit 23 Jahren.

Aber wer - gerade in diesen Tagen bei der EM in Deutschland - genauer hinschaut, der erkennt eben auch Doncics Schwächen: Er diskutiert zu viel mit den Schiedsrichtern, kassiert reihenweise Technische Fouls. Bei der überraschenden 93:97-Niederlage der Slowenen gegen Bosnien-Herzegowina fiel Doncic weniger durch seine 16 Punkte, als vielmehr durch seine ständigen Meckereien und negative Körpersprache auf.

Unprofessionelles Verhalten?

Und: Ihm wird durchaus unprofessionelles Verhalten nachgesagt. Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland, das kurz vor EM-Beginn stattfand, ist er von einigen Journalisten mit Zigaretten und Cola im Teamhotel gesehen worden. Die Slowenen kassierten prompt eine überdeutliche 71:90-Schlappe.

Rekordjagd in jungen Jahren

Hat der junge Slowene Starallüren entwickelt? Verwundern würde es nicht, denn die Basketball-Szene liegt ihm weltweit quasi zu Füßen. Als Jugendlicher schon früh in den Nachwuchs von Real Madrid gewechselt, machte er dort bereits als 16-Jähriger sein Debüt in der 1. Mannschaft.

Es folgten Rekorde um Rekorde, 2018 dann der Sprung: nachdem er mit Real Madrid die EuroLeague gewonnen hatte, wurde er beim NBA-Draft von den Atlanta Hawks ausgewählt, um sogleich weiter zu den Dallas Mavericks transferiert zu werden. Dort wird seither versucht, ein neues Top-Team um den Slowenen aufzubauen.

Nicht austrainiert? "Er ist in Luka-Form"

In den USA ist der Slowene allerdings auch schon in die Kritik geraten. Dallas-Coach Jason Kidd hält die Diskussionen um den vermeintlich nicht komplett austrainierten Slowenen-Star Luka Doncic allerdings für übertrieben. "Es gibt eben verschiedene Körpertypen. Ich finde, Luka ist in Luka-Form" , sagte Kidd in einem Sky-Interview über Doncic, der unter ihm bei den Mavericks spielt. "Klar wollen wir manchmal mehr. Aber ich denke, Luka ist perfekt, so wie er ist" , sagte Kidd über den Point Guard.

Doncic - ein "fertiges Projekt"

Als Dirk Nowitzki kürzlich darauf angesprochen wurde, ob er sich vorstellen könne, so etwas wie eine Mentor-Rolle für Doncic zu übernehmen, antwortete der deutsche Basketball-Hero: "Der braucht nicht mehr so viel. Der ist schon unglaublich, ein fertiges Projekt."