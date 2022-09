Mit Serbien und Leichtigkeit in die K.o.-Phase Doppel-MVP Nikola Jokic brilliert auch in Europa Stand: 06.09.2022 17:02 Uhr

Die NBA-Stars dominieren mit ihren Nationalteams die Basketball-EM. Besonders der zweifache MVP Nikola Jokic marschiert mit Serbien durch die Gruppenphase.

Von Raffael Reisdorf

Wie schon in der NBA glänzt Center Nikola Jokic auch bei der Europameisterschaft auf vielfältige Weise und macht Serbien damit zum Top-Favoriten auf den Titel. Die bisher makellose Vorrunde mit drei Siegen aus den ersten drei Partien bestätigt diesen Status. Der Starspieler der Denver Nuggets dominiert dabei nicht in jedem Spiel als reiner Scorer. Viel mehr verhilft der zweifache MVP seinem Team immer wieder mit einem Double-Double aus Punkten und Rebounds zum Sieg.

Häufig nutzt der 2,09 Meter-Center auch die große Aufmerksamkeit der gegnerischen Defensive, um seine Mitspieler in Szene zu setzen. Atemberaubende Zahlen konnte Jokic zwar noch nicht auflegen - das lag aber in erster Linie an den wenigen Minuten, die Jokic in den schnell entschiedenen Partien ran musste. Dennoch führt der "Joker“ sein Team in Punkten (16.7) und Rebounds (10.3) an.

Andere Rolle als in der NBA

Die überragenden Pass-Qualitäten konnte Jokic zwar auch bei der Eurobasket schon unter Beweis stellen. Als Spielmacher brillierte aber in den ersten Partien Mitspieler Vasilije Micic. Der Starspieler von Anadolu Efes führt das serbische Team mit durchschnittlich 8,3 Assists an – eine Rolle, die bei den Denver Nuggets meist für Jokic reserviert ist.

Der 27-Jährige ist gemeinsam mit Slowenien- und Dallas-Star Luka Doncic einer der wohl besten Spielmacher der Welt. Sollte der Wurf bei den Mitspielern aber mal nicht fallen, so gibt sich der Center auch selbst die Ehre – so auch bei den bisherigen EM-Auftritten. Der wurfsichere Serbe trifft dabei überragende 58,3 Prozent aus dem Feld und hat mit seiner Länge kaum Probleme, über seine Verteidiger hinüber zu werfen.

Wie groß der Einfluss des Centers aber wirklich ist, zeigt besonders die Plus-Minus-Statistik. Der Wert ist eine Spielerstatistik, welche die Punktedifferenz beider Teams angibt, die entstanden ist, während der betreffende Spieler auf dem Feld stand. Gegen Finnland lag der Wert bei +26, gegen Tschechien bei +30 und gegen die Niederlande bei +24.

NBA-Namen fehlen im Kader

Dabei werden NBA-Fans im serbischen Kader auf der Suche nach weiteren Stars aus der besten Liga der Welt nicht fündig. Jokic ist der einzige Akteur, der in Nordamerika tätig ist. An Hilfe mangelt es dem Center deswegen aber nicht.

Mit Micic (Anadolu Efes SK) steht der amtierende Final- Four-MVP in den serbischen Reihen – das geballte MVP-Duo der letzten zwei Jahre sorgt so im Doppelpack für Probleme in der gegnerischen Defensive. Über das Zusammenspiel mit dem Center geriet der 28-jährige Point Guard gegenüber "Eurohoops TV" unlängst ins Schwärmen: "Es ist wunderschön."

Konkurrenz wartet erst in der K.o.-Phase

Klar ist: Vor ernsthafte Aufgaben gestellt wurde Serbien in den bisherigen Partien der Vorrunde noch nicht. Mit 24, 13 und 30 Punkte fertigten die "Adler“ bereits die Niederlande, Tschechien und Finnland ab. Am Dienstag (06.07.2022) geht es um 21:00 Uhr gegen Israel, die nach zwei Siegen und einer Niederlage mit fünf Punkten auf Rang drei lauern. Sollten die Serben den ersten Platz der Gruppe D sichern, wartet im Achtelfinale der Vierte der Gruppe C - momentan ist das Italien.

Auf ernsthafte Konkurrenz treffen die Serben aber wohl erst im Viertelfinale. Hier könnte es beim Spiel gegen Griechenland um Superstar Giannis Antetokounmpo zum Duell der Giganten kommen, sollten beide Teams als Gruppenerster durchmarschieren. Jokic und der "Greek Freak" räumten seit 2019 alle MVP-Auszeichnung der NBA ab.

Bei dieser möglichen Begegnung dürfte auch der nicht gerade als Defensiv-Spezialist bekannte Jokic erstmals gefordert sein. Doch auch gegen die Griechen würde Serbien als Favorit ins Spiel gehen. Ob es für den ganz großen Triumph reicht, hängt wohl alleine vom MVP ab. Sollte der Center weiterhin derart dominieren, führt wohl kein Weg zur Goldmedaille an Serbien und Jokic vorbei.