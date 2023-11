Kein ganzes Jahr im Amt NFL - Carolina Panthers entlassen Headcoach Frank Reich Stand: 27.11.2023 16:46 Uhr

Die Carolina Panthers haben sich in der NFL von ihrem Headcoach Frank Reich getrennt. Das gab Teambesitzer David Tepper am Montag bekannt.

Dass die Panthers in dieser NFL-Saison nicht um die Playoffs mitspielen würden, war allgemein erwartet worden, allerdings hatte man, nachdem man mit dem ersten Pick im vergangenen Draft Toptalent Bryce Young als Quarterback verpflichtet hatte, auf eine Art Aufbruchstimmung gehofft. Der erfahrene Trainer Reich, erst vor der Saison frisch verpflichtet, sollte helfen, Young schnell in eine gut funktionierende Offense einzubauen, um dann mittelfristig nach einigen erfolglosen Jahren wieder in Richtung Playoffs zu kommen, in denen man im Februar 2016 ja sogar noch den Super Bowl erreicht hatte.

Nur ein Sieg bei zehn Niederlagen

Gerade die Offense enttäuschte, auch aufgrund fehlender Qualität auf diversen Positionen, in dieser Saison bisher aber in nahezu jedem Spiel. Mit nur einem einzigen Sieg bei 10 Niederlagen sind die Panthers das schlechteste Team der gesamten NFL, am Wochenende hatte man nach erneut schwacher Vorstellung 10:17 gegen die Tennessee Titans verloren.

Besonders bitter: Weil man das Erstrunden-Auswahlrecht für den Draft 2024 an die Chicago Bears abgegeben hat, um im Draft 2023 eben Young zu bekommen, wird keins der Toptalente aus dem nächsten Jahr den Weg nach Carolina finden.

Chris Tabor übernimmt

Die langfristige Perspektive der Panthers sieht jedenfalls alles andere als rosig aus - ob die Entlassung Reichs daran etwas ändert, darf zumindest bezweifelt werden. Ein attraktiver Ort für renommierte und talentierte Coaches sind die Panthers in der aktuellen Situation jedenfalls nicht. Kurzfristig übernimmt erst einmal Chris Tabor, der bisher als Coach für die Special Teams der Panthers zuständig war, den Job an der Seitenlinie.