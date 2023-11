Thanksgiving Day in der NFL Festtag für erstaunlich starke Lions Stand: 23.11.2023 12:08 Uhr

Am traditionellen Thanksgiving Day der NFL spielen die Detroit Lions stets eine Hauptrolle - trotz oft mäßiger Leistungen. Dieses Jahr ist alles anders.

Wer trifft an Thankygiving in der NFL aufeinander?

Seit ihrem Start im Jahr 1920 hat die National Football League (NFL) in jeder Saison an Thanksgiving gespielt. Auch am heutigen Donnerstag zelebriert sie die Tradition mit den Partien Detroit Lions gegen Green Bay Packers (18.30 Uhr MEZ), Dallas Cowboys gegen Washington Commanders (22.30 Uhr) und Seattle Seahawks gegen San Francisco 49ers (Freitag, 2.20 Uhr).

Was ist das Besondere am Thanksgiving-Spieltag?

Ein Heimspiel der Cowboys gehört seit 1966 fest zum Thanksgiving-Programm, ein Heimspiel der Lions sogar schon seit 1934. Seit 2006 gibt es eine dritte Partie ohne feste Heimmannschaft. Am nationalen Feiertag erreichen die Spiele meist hohe Einschaltquoten und beinhalten Halbzeitshows ähnlich wie beim Super Bowl und den International Games.

Wer überträgt die Thanksgiving-Spiele im TV?

Die Sportschau berichtet über die Spiele in einem Online-Beitrag. RTL überträgt im TV auf Nitro das Duell Lions gegen Packers um 18.30 Uhr - in den USA ist dann MIttag, also beste "Truthahn-Zeit", 12.30 Uhr. Anschließend folgt Cowoboys gegen Commanders. Alle Begegnungen sind beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Warum sind die Detroit Lions wieder dabei?

Dass die Lions an Thanksgiving immer die große Bühne bekommen, hat traditionelle Gründe, sicherlich keine sportlichen. Denn Detroit ist eine von nur vier Franchises, die es noch nie ins Finale, den Super Bowl, geschafft haben. Auch der letzte Sieg in den Playoffs ist schon 32 Jahre her. 2008 folgte der Tiefpunkt mit einer Saison ohne Sieg und mit 16 Niederlagen - NFL-Negativrekord.

Wer ist Favorit bei Lions gegen Packers?

Doch aktuell stehen die Lions erstaunlich gut da, haben den besten Saisonstart seit mehr als 60 Jahren hingelegt. Acht Siege aus zehn Spielen - das ist ligaweit die zweitbeste Bilanz hinter den Philadelphia Eagles mit neun Siegen.

Einer der Erfolgsgaranten ist Quarterback Jared Goff. Mit nun 29 Jahren hat er sich vom hoch gehandelten Talent zu einem Führungsspieler entwickelt. Er erhält das volle Vertrauen von Cheftrainer Dan Campbell, der es als Motivationskünstler geschafft hat, dem Team Selbstvertrauen einzuflößen.

So sind die Lions gegen die Packers Favorit - Green Bay liegt in der NFC North mit vier Siegen hinter Detroit und den Minnesota Vikings nur auf Platz drei. Zudem werden die Lions derzeit so hoch gehandelt, dass viele ihnen den Einzug in den Super Bowl zutrauen - es wäre ein historischer Coup.