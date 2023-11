Black Friday Game 99 Yards - Hollands großer Moment beim Dolphins-Sieg Stand: 25.11.2023 08:48 Uhr

Am großen Abend von Jevon Holland haben die Miami Dolphins das erste Black Friday Game in der Geschichte der Football-Profiliga NFL klar gewonnen.

Am Tag nach Thanksgiving, nicht nur in den USA Schnäppchen-Highlight des Jahres, gewann das Team um Quarterback Tua Tagovailoa bei den New York Jets 34:13.

Holland gelingt ein "Pick Six"

Erstmals standen sich am "Schwarzen Freitag" zwei NFL-Teams gegenüber, für Staunen sorgte dabei Holland. Der Safety der Miami Dolphins fing einen Wurf von Jets-Quarterback Tim Boyle ab und rannte nach der Interception 99 Yards bis in die Endzone. Ihm gelang ein sogenannter "Pick Six", dabei lief der 23-Jährige praktisch über das gesamte Feld.

Tagovailoa mit 21 Pässen

Tagovailoa brachte 21 von 30 Pässen für 243 Yards an den Mann, warf einen Touchdown und leistete sich zwei Interceptions. Miami festigte mit dem achten Sieg im elften Saisonspiel Platz eins in der AFC East. New York (4:7) hat kaum noch Aussichten auf die Playoffs.