NFL St. Brown stark bei Chicago-Sieg in New England Stand: 25.10.2022 08:32 Uhr

Auch dank einer Top-Leistung von Equanimeous St. Brown haben die Chicago Bears in der US-Football-Profiliga NFL ihr Auswärtsspiel bei den New England Patriots gewonnen.

Der deutsch-amerikanische Passempfänger fing in der Nacht zu Dienstag (25.10.2022) beim 33:14 vier Pässe über 48 Yards und half seinem Team damit in wichtigen Situationen. "Wir haben einen guten Job gemacht" , sagte St. Brown nach der Partie: "Ich habe meinen Job gemacht, so wie jede Woche. Nur diese Woche habe ich mehr Targets gekriegt."

Lob auch für die Blocks

Sieben Mal warf Quarterback Justin Fields den Ball in die Richtung des 26-Jährigen. Lob gab es von den Kommentatoren im US-Fernsehen bei dem landesweit übertragenen Spiel zudem für seine Blocks. "Alle in der NFL schauen das Spiel und sie haben gesehen, was ich drauf habe und was wir als Mannschaft können" , sagte er: "Das ist groß und wichtig."

Für die Bears war es der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Serie. Quarterback Justin Fields hatte einen Touchdown-Pass und eine Interception durch einen geblockten Wurf.

Jones feiert Teilzeit-Comeback

Bei den Patriots stand Quarterback Mac Jones nach seiner Verletzung von Beginn an auf dem Feld, wurde im Verlauf der Partie aber von seinem zuletzt überzeugenden Vertreter Bailey Zappe ersetzt.

Der führte die Patriots mit seinen drei ersten Würfen zu einem Touchdown und ermöglichte kurz darauf die Führung zum 14:10 - doch die Bears blieben ruhig und führten zur Halbzeit wieder 20:14.

Druck auch für die Green Bay Packers

Beide Mannschaften stehen nach sieben Spielen nun bei drei Siegen und vier Niederlagen. Die Bears setzten damit im Rennen um die Playoff-Plätze in der NFC North die strauchelnden Green Bay Packers unter Druck. Die Patriots sind in der AFC East Schlusslicht hinter den Buffalo Bills, den New York Jets und den Miami Dolphins.