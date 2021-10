Mahomes kassierte vier Sacks, leistete sich eine Interception und zwei Fumbles und blieb zudem ohne Touchdown-Pass.

Diesmal nicht nur die Defense schlecht

Im letzten Viertel verletzte der Superstar sich dann auch noch und musste benommen das Feld verlassen. Eine Gehirnerschütterung wurde aber vorerst ausgeschlossen. Das war aber die einzige gute Nachricht an diesem Tag - die Chiefs verloren letztendlich mit 3:27 (0:27) und hatten nicht nur die gewohnt schwache Defense, sondern auch erstmals eine völlig blutleere Offensive.

Durch die Niederlage hat der Champion von 2020 nun bei drei Siegen vier Pleiten auf dem Konto und steckt tief in der Krise. Highlight des Spiels war ein Trickspielzug der Titans, bei dem Running Back Derrick Henry plötzlich als Quarterback agierte und einen Pass in die Endzone warf. Die Titans gewannen somit zum zweiten Mal in Serie gegen ein nominelles Topteam und sind mit fünf Siegen und zwei Niederlagen komfortabel Erster in der AFC South.