Football in der NFL Steelers gewinnen dank Johnsons Touchdown Stand: 03.11.2023 09:25 Uhr

Die Pittsburgh Steelers haben in der US-Footballliga NFL dank eines späten Touchdowns das Duell mit den Tennessee Titans 20:16 gewonnen.

Quarterback Kenny Pickett brachte vier Minuten vor Schluss einen Pass über drei Yards zu Diontae Johnson, der erstmals seit der Saison 2021 wieder punktete. Der folgende Gegenzug der Titans scheiterte wenige Sekunden vor Spielende.

"Es ist 655 Tage her, dass ich gepunktet habe. Es wurde Zeit" , sagte Johnson, der einen 92-Yard-Drive seines Teams vollendete. Passgeber Pickett freute sich mit ihm: "Es war großartig, danach dieses Lächeln auf seinem Gesicht zu sehen."

Für Pittsburgh war es der fünfte Sieg im achten Spiel, Tennessee steht bei drei Siegen und fünf Niederlagen.

Erstes Spiel der Saison in Deutschland

Am neunten Spieltag der NFL kommt es zum ersten Duell der Saison in Deutschland. Am Sonntag (05.11.2023) treffen die Kansas City Chiefs in Frankfurt auf die Miami Dolphins.

Das Spiel wird ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei der Sportschau zu hören sein.