NFL Acht Sacks gegen Wilson bei Niederlage der Jets Stand: 07.11.2023 10:07 Uhr

Zach Wilson und die New York Jets haben im Monday Night Game (06.11.2023, Ortszeit) der NFL einen ganz bitteren Abend erlebt.

Der Quarterback, Ersatz des zu Saisonbeginn schwer verletzten Aaron Rodgers, wurde beim 6:27 gegen die Los Angeles Chargers gleich achtmal zu Fall gebracht und musste mit seinem Team die vierte Niederlage hinnehmen.

Offensiv glänzte bei den Chargers unter anderem Runningback Austin Ekeler mit zwei Touchdowns. Entschieden wurde die Begegnung aber durch die Defensive der Chargers: Joey Bosa, Khalil Mack und Tuli Tuipuloto legten mit jeweils zwei Sacks den Grundstein für den Erfolg der Gäste. Beide Teams stehen nun bei einer Bilanz von 4:4.

"Ich bin einfach sehr stolz auf die Jungs. Wir hatten ein paar echt harte Niederlagen und waren in der Lage, uns neu zu formieren", sagte Chargers-Verteidiger Joey Bosa.

Rekord für Justin Herbert

Für zwei Profis aus Los Angeles gab es nette Wegmarken: Quarterback Justin Herbert erreichte so schnell wie niemand vor ihm 1.500 erfolgreiche Pässe. Er brauchte dafür nur 57 Spiele. Der Rekord von Patrick Mahomes und Matthew Stafford stand zuvor bei 62 Spielen. Passempfänger Keenan Allen kommt in seiner Karriere nun auf mehr als 10.000 Yards nach gefangenen Bällen.

Jones fehlt den Giants bis zum Ende der Saison

Die New York Giants müssen für den Rest der Saison auf ihren Quarterback Daniel Jones verzichten. Der Spielmacher hat sich wie befürchtet einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt monatelang aus. Jones war bei der 6:30-Niederlage bei den Las Vegas Raiders im letzten Viertel von Maxx Crosby gesackt worden, hatte zunächst aber weiterspielen können.

Für den US-Amerikaner ist es der nächste Rückschlag: Der 26-Jährige war am Sonntag nach einer Nackenverletzung, die ihn drei Spiele außer Gefecht gesetzt hatte, in die Startaufstellung zurückgekehrt. Die Giants spielen mit zwei Siegen aus neun Spielen keine gute Saison und müssen nun stark improvisieren. Backup-Quarterback Tyrod Taylor, der den Großteil des Oktobers für Jones eingesprungen war, verletzte sich vergangene Woche gegen die New York Jets. Rookie Tommy DeVito, der Jones am Sonntag ersetzte, wird wahrscheinlich weiterhin die Rolle des Quarterbacks übernehmen.

NFL-Boss glaubt an weitere Spiele in Deutschland

Unterdessen machte NFL-Boss Roger Goodell den deutschen Fans Hoffnung auf weitere Spiele über 2025 hinaus gemacht. "Ich glaube, dass es auch nach 2025 Spiele in Deutschland geben wird. Wir werden uns nicht von den Märkten verabschieden, die für unser Wachstum wichtig waren. Und Deutschland war für unser Wachstum von entscheidender Bedeutung", sagte der 64-Jährige.

Das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins (21:14) war am Sonntag erst das zweite Spiel der regulären Saison in Deutschland überhaupt. Schon am Sonntag (12.11.2023) steht mit der Begegnung zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts in Frankfurt ein weiteres an. Bis mindestens 2025 wird die Liga jedes Jahr ein oder mehrere Spiele in München oder Frankfurt austragen.